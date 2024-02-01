Киберпанковский платформер Anomaly Agent наравне с Palworld стал самой рейтинговой игрой 2024 года в Steam

Киберпанк-платформер сражается с Palworld за звание лучшего Steam-релиза 2024 года.
Anomaly Agent - это пиксель-арт платформер, который вносит заметный поворот в традиционную "неоновую" палитру киберпанка 1970-х годов. Это немного больше диско, напоминающий Katana Zero, платформер 2019 года. Бой кажется стремительным, с множеством различных способов расправиться с врагами.
Игра имеет сейчас более 4 500 "крайне положительных" отзывов в Steam. А если этого все же недостаточно, обратите внимание на тот факт, что Anomaly Agent - одна из самых рейтинговых игр в Steam на данный момент, и она соперничает с суперхитом Palworld как одна из самых популярных игр года.
Steam250, сайт, занимающийся алгоритмическим отслеживанием лучших игр в Steam по отзывам пользователей, ставит Anomaly Agent оценку 8,43 из десяти, что всего на несколько баллов меньше, чем у Palworld - 8,43. А вот на SteamDB другой алгоритм ставит Anomaly Agent выше Palworld на 93,76 % и 92,97 % соответственно. Интересно, что тройку лидеров на обоих сайтах завершает японоязычная игра My Little Shark, которая, похоже, является риффом на тамагочи, но также отмечена в Steam как "психологический хоррор". Эта игра занимает третье место на Steam250, но возглавляет рейтинг на SteamDB.