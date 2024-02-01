Киберпанковский платформер Anomaly Agent наравне с Palworld стал самой рейтинговой игрой 2024 года в Steam

Киберпанк-экшен с элементами платформера, который даёт вам возможность окунуться в атмосферу техно-нуара, взяв на себя роль агента 70 — элитного бойца, сражающегося с опасными аномалиями, угрожающими хрупкому миропорядку.

Бросайтесь в бой, используя футуристическое оружие. Комбинируйте удары и выстрелы, чтобы одолеть нападающих мутантов и роботов. Преодолевайте ловушки и препятствия на своём пути через киберпанк-мегаполис.

Сможете ли вы восстановить порядок и не дать аномалиям погрузить мир в хаос?