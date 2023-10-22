Для пошаговой стратегической Roguelite игры Anomaly Collapse стартовал первый игровой тест

Пошаговая стратегия с элементами рогалика, которая предлагает интересный поворот привычной формулы жанра. Вам предстоит сразиться с потусторонними существами и раскрыть тайны сверхъестественных бедствий. Каждый ход в этой истории имеет значение.

В игре вы найдёте множество артефактов — «аномалий», обладающих уникальными активными и пассивными свойствами. Исследуйте обширный игровой мир, собирайте аномалии и применяйте их силу в решающие моменты битвы, чтобы кардинально изменить ход сражения. Экспериментируйте с комбинациями аномалий, чтобы выработать идеальную стратегию.

Вам предстоит создать команду очаровательных, но опасных мохнатых воинов. У каждого бойца — свои уникальные классы и характеристики. С тремя слотами под членов отряда, выбор состава будет критически важен. Придумайте нестандартные синергии между их навыками, разработайте выигрышные комбинации и познакомьтесь с историей каждого персонажа.