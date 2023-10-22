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Anomaly Collapse TBA
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Для пошаговой стратегической Roguelite игры Anomaly Collapse стартовал первый игровой тест

monk70
Новости

Spiral Up Games объявила о запуске первого глобального игрового тестирования своей последней игры Anomaly Collapse. Теперь игра доступна для игрового тестирования в Steam, и игрокам предлагается лично испытать богатую и сложную вселенную игры.

Anomaly Collapse, разработанная талантливой командой RocketPunch Games, создателями Hardcore Mecha, представляет собой пошаговую стратегическую игру в жанре рогалик, которая погружает игроков в загадочный мир, где сходятся сверхъестественные аномалии и научная фантастика.

Погрузитесь во вселенную и возглавьте трио грозных мохнатых воинов в напряженных пошаговых битвах с загадочными аномалиями на инновационном одномерном поле боя. Каждый маневр, вооруженный уникальными классовыми способностями, точным позиционированием и сокровищницей предметов, представляет собой искусный тактический танец. Разработайте глубокую и ловкую стратегию и раскройте скрытые истины этого загадочного мира.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

это даже игрой то сложно назвать, просто кал трышак из ада какой то

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