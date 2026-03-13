Экшен-рогалик Anomaly President выйдет в раннем доступе 3 августа

Студия Phew Phew Games представила новый трейлер своего необычного экшена Anomaly President во время презентации FGS Live From GDC. Вместе с роликом разработчики раскрыли дату выхода — 3 августа 2026 года, когда игра появится в раннем доступе.

Проект сочетает элементы рогалика и beat ’em up-экшена. Игроку предстоит взять на себя роль кандидата в президенты, который днём ведёт предвыборную кампанию, а ночью сражается с преступниками и пытается остановить коррумпированного лидера страны.

Во время прохождения персонаж будет вступать в бои с бандами, политиками и другими противниками. Побеждённые боссы дают особые Anomaly-способности, которые можно использовать для развития героя и создания собственных билдов. Благодаря рогалик-структуре игроки смогут экспериментировать с разными стилями боя — например, сосредоточиться на парировании мечом или использовать аномальные силы в роли кибер-мага.

Кроме сражений, в игре предусмотрены элементы управления командой. Игрок сможет нанимать существ под названием Fluffies и распределять их по различным задачам — от помощи в боях до разработки улучшений и поддержки предвыборной кампании. Однако за союзниками нужно следить: без должного ухода они могут покинуть команду или погибнуть.

Важную роль также играет мобильная база — предвыборный автобус, который можно свободно настраивать и развивать. Он станет штабом команды и позволит путешествовать по миру игры.

Релиз Anomaly President в раннем доступе запланирован на 3 августа 2026 года на платформе Steam.