Состоялся релиз бесплатной многопользовательской ролевой игры Anomaly Zone Renovation в раннем доступе Steam

На игровой платформе Steam состоялся запуск бесплатной многопользовательской ролевой игры Anomaly Zone Renovation в формате раннего доступа. Проект представляет собой обновленную версию постапокалиптической MMORPG, сочетающую классическую атмосферу исследований опасных зон с переработанным игровым процессом.

Разработчиком и издателем игры выступает студия NEW STORY GAMES. Проект позиционируется как преемник Stalker Online, предлагающий игрокам исследование обширных территорий, подвергшихся радиационному и аномальному воздействию. События разворачиваются в окрестностях города Любеч, лесах Тунгуски и на просторах Новой Земли, где пользователям предстоит столкнуться с аномалиями, мутантами и другими искателями приключений.

Создатели провели масштабный ребаланс практически всех игровых систем. В Anomaly Zone Renovation были полностью изменены характеристики оружия, защитной экипировки и рюкзаков, а также скорректированы цены на артефакты, части мутантов и стоимость ремонта снаряжения. Были удалены временные ограничения на использование экипировки, магазины для оружия теперь снаряжаются вручную, а потеря предметов при гибели персонажа была минимизирована. Также разработчики внедрили новую систему репутации у торговцев, открывающую доступ к уникальным товарам.

Ролевая составляющая претерпела изменения и включает 3 направления развития персонажей. Сталкеры могут сосредоточиться на PvE-активностях, включая сбор артефактов и химический крафт, развивать навыки ведения боя в PvP-сражениях или осваивать техническую ветку для ремонта и создания сложных приборов. Игровая система также предлагает выбор специализаций, среди которых представлены боец, знахарь, следопыт, ученый, инженер и охотник на мутантов. Каждая профессия предоставляет уникальные возможности для выживания в суровых условиях.

Помимо этого, в игре появилась механика пробуждения артефактов, которая дает шанс превратить найденные ценности в усиленные версии с долгосрочными полезными эффектами при условии сохранения их свежести в специальных контейнерах. Для любителей сражений доступны как PvE-вылазки, так и PvP-активности на специальных аренах, а также клановые противостояния за контроль над территориями. Исследование мира усложняется непредсказуемым поведением аномалий, которые реагируют на приближение игроков.

По заявлениям разработчиков, проект планируют удерживать в стадии раннего доступа около 12 месяцев. За это время команда намерена доработать сюжетную линию, улучшить баланс боевой и ролевой систем, а также обновить интерфейс, анимации и модели. В будущем не исключено добавление новых локаций, подземелий, озвученных диалогов для ключевых заданий и сюжетных видеороликов. Проект распространяется по бесплатной модели с поддержкой внутриигровых покупок, а системные требования позволяют запустить его на относительно скромных конфигурациях ПК с видеокартами уровня GeForce GT 440 и процессорами с тактовой частотой от 3.2 ГГц.