Состоялся релиз бесплатной многопользовательской ролевой игры Anomaly Zone Renovation в раннем доступе Steam

На игровой платформе Steam состоялся запуск бесплатной многопользовательской ролевой игры Anomaly Zone Renovation в формате раннего доступа. Проект представляет собой обновленную версию постапокалиптической MMORPG, сочетающую классическую атмосферу исследований опасных зон с переработанным игровым процессом.
Разработчиком и издателем игры выступает студия NEW STORY GAMES. Проект позиционируется как преемник Stalker Online, предлагающий игрокам исследование обширных территорий, подвергшихся радиационному и аномальному воздействию. События разворачиваются в окрестностях города Любеч, лесах Тунгуски и на просторах Новой Земли, где пользователям предстоит столкнуться с аномалиями, мутантами и другими искателями приключений.
Создатели провели масштабный ребаланс практически всех игровых систем. В Anomaly Zone Renovation были полностью изменены характеристики оружия, защитной экипировки и рюкзаков, а также скорректированы цены на артефакты, части мутантов и стоимость ремонта снаряжения. Были удалены временные ограничения на использование экипировки, магазины для оружия теперь снаряжаются вручную, а потеря предметов при гибели персонажа была минимизирована. Также разработчики внедрили новую систему репутации у торговцев, открывающую доступ к уникальным товарам.
Ролевая составляющая претерпела изменения и включает 3 направления развития персонажей. Сталкеры могут сосредоточиться на PvE-активностях, включая сбор артефактов и химический крафт, развивать навыки ведения боя в PvP-сражениях или осваивать техническую ветку для ремонта и создания сложных приборов. Игровая система также предлагает выбор специализаций, среди которых представлены боец, знахарь, следопыт, ученый, инженер и охотник на мутантов. Каждая профессия предоставляет уникальные возможности для выживания в суровых условиях.
Помимо этого, в игре появилась механика пробуждения артефактов, которая дает шанс превратить найденные ценности в усиленные версии с долгосрочными полезными эффектами при условии сохранения их свежести в специальных контейнерах. Для любителей сражений доступны как PvE-вылазки, так и PvP-активности на специальных аренах, а также клановые противостояния за контроль над территориями. Исследование мира усложняется непредсказуемым поведением аномалий, которые реагируют на приближение игроков.
По заявлениям разработчиков, проект планируют удерживать в стадии раннего доступа около 12 месяцев. За это время команда намерена доработать сюжетную линию, улучшить баланс боевой и ролевой систем, а также обновить интерфейс, анимации и модели. В будущем не исключено добавление новых локаций, подземелий, озвученных диалогов для ключевых заданий и сюжетных видеороликов. Проект распространяется по бесплатной модели с поддержкой внутриигровых покупок, а системные требования позволяют запустить его на относительно скромных конфигурациях ПК с видеокартами уровня GeForce GT 440 и процессорами с тактовой частотой от 3.2 ГГц.
Это помойка дошла до релиза ? Не ужели выкачивать с китов уже не выходит или решили завлечь под шумок свежих гоев.
Сталкер 2008 с модами типо? 😂
Скачал, поиграл, посмотрел, узнал старые локации, вышел, написал хороший отзыв..и больше не смог обратно запустить)) Исправил отзыв на плохой, удалил, забыл! Всего то делов на полчаса))
Страшно представить, какой он был до обновления. Но бесплатно может кому то и зайдет.