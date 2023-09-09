Научно-приключенческая визуальная новелла Anonymous;Code стала доступна на PS4, Switch и ПК ©

Компания Spike Chunsoft объявила о том, что разработанная MAGES научно-приключенческая визуальная новелла Anonymous;Code теперь доступна на Западе для PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Поклонники также могут приобрести A BEGINNER'S GUIDE TO EARTH SIMULATOR и SOUND DATA LOG, состоящий из артов персонажей и избранных песен соответственно.

В честь этого события компания Spike Chsunfot опубликовала релизный трейлер, включающий в себя несколько реплик персонажей вне контекста и английскую версию вступительной темы "GAME OVER".

В 2037 году главный герой Поллон Такаока и его лучший друг Кросс Юмикава работают хакерами в компании Nakano Symphonies после катастрофы "Печальное утро" 2036 года. Однако в один из таких, казалось бы, обычных дней Поллон сталкивается с девушкой по имени Момо, которая по неизвестным причинам скрывается от властей.

Не справившись с задачей по ее защите, он использует полученное им новое приложение, позволяющее сохраняться и загружаться в реальной жизни, как в видеоиграх. Сохранив данные, которые можно просмотреть через пользовательский интерфейс игры, Поллон начинает взаимодействовать с игроком, пытаясь раскрыть тайны этой программы и других событий.