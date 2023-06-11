Новый трейлер визуальной новеллы Anonymous;Code посвящен Бэмби, Рико, Ирохе и Каорю ©

Сегодня Spike Chunsoft выпустила четвертый трейлер персонажей западной локализации визуальной новеллы Mages Anonymous;Code.



Трейлер посвящен полицейской группе айдолов Cyber Force Dolls, а именно Бамби Курашиной, Рико Саваи и Ирохе Кёгоку, а также их боссу Каорю Самезу.





Они озвучены на английском языке Кассандрой Ли Моррис, Ксантой Хуинь, Эми Ло и Дейманом Миллсом, и в трейлере представлен образец английской озвучки. Не забывайте, что в игре есть и японские голоса, которые озвучивают Аяно Ямамото, Харука Окаки, Марико Хонда и Йоджи Уэда соответственно.

Anonymous;Code является частью франшизы визуальных новелл "Science Adventure", включая хорошо известную Steins;Gate. Другие примеры - Chaos;Head Noah, Chaos;Child и Robotics;Notes. В общем, если в названии есть точка с запятой, то это визуальная новелла "Science Adventure".



Anonymous;Code - последняя игра франшизы, продюсером которой является сам Тиёмару Сикура. Она была выпущена в Японии в 2022 году после нескольких задержек. Изначально игра должна была выйти на PS Vita, а анонс состоялся целых восемь лет назад, в 2015 году. В какой-то момент фанаты практически потеряли надежду, но в итоге Mages удалось реализовать задуманное.

Anonymous;Code выйдет в Северной Америке и Европе 8 сентября 2023 года для ПК через Steam, PS4 и Nintendo Switch.