Кооперативный roguelike Another Door превращает друзей в главную угрозу - и это работает пугающе хорошо

Издатель No More Robots и студия Mizar & Alcor Interactive анонсировали Another Door — многопользовательский пошаговый roguelike, который выйдет на PC в 2026 году через Steam. Уже доступная демоверсия даёт понять, что это не просто ещё один кооперативный эксперимент, а игра, где доверие между игроками буквально является расходным ресурсом.

На первый взгляд проект выглядит как типичный party-roguelike с карточной системой и пошаговыми боями, но его основная идея куда более токсичная (в хорошем смысле для жанра): игроки должны выживать не только среди монстров, но и среди собственных союзников. Скрытые действия, блеф и выбор карт превращают каждое решение в потенциальную ловушку — и именно это делает игру ближе к социальным дедуктивным проектам, чем к классическим roguelike.

Сеттинг строится вокруг путешествия через «двери», за которыми каждый новый забег генерирует уникальные испытания. Здесь важно не только побеждать монстров, но и понимать, кому за столом можно верить. И, честно говоря, это уже звучит как идеальная формула для разрушения дружбы в онлайн-кооперативе — в духе Among Us, но с более тактическим и пошаговым фундаментом.

Разработчики подчёркивают, что в игре до четырёх игроков могут участвовать как онлайн, так и локально, при этом все решения скрыты. Это создаёт интересный эффект: даже кооперация превращается в психологическую игру, где честность — лишь один из возможных вариантов стратегии, а не обязательное условие.

Карточная система добавляет ещё больше напряжения: игроки рискуют «душой», сталкиваются с монстрами и получают как усиления, так и проклятия. В этом смысле Another Door напоминает смесь настольной ролевой игры и цифрового «испытания доверия», где каждая партия становится историей о том, кто первым решит предать.

В итоге Another Door выглядит как редкий пример кооперативного roguelike, который делает ставку не на синергию игроков, а на её разрушение. И именно поэтому игра уже сейчас вызывает интерес — ведь ничто так не оживляет жанр, как возможность предать друзей в самый неподходящий момент.