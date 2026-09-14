Another Eden Begins выйдет 17 сентября без гачи - ремейк мобильной RPG превратился в полноценную одиночную JRPG

Wright Flyer Studios и Studio Prisma раскрыли новые подробности Another Eden Begins — однопользовательского ремейка Another Eden: The Cat Beyond Time and Space. Разработчики полностью отказались от гачи и микротранзакций, превратив мобильную RPG в традиционную buy-to-play JRPG. Игра выйдет 17 сентября 2026 года на Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК в Steam.

Под руководством Масато Като, известного по работе над Chrono Trigger и Xenogears, команда переработала первую часть оригинальной истории. Игрокам вновь предстоит взять под управление Альдо, который отправляется через Древность, Настоящее и Будущее, чтобы спасти свою сестру Фейнне от Короля Зверей.

Одним из главных изменений стала система получения персонажей. Вместо случайных призывов за премиальную валюту игроки постепенно соберут команду из 18 спутников по мере прохождения сюжета, выполнения специальных заданий и развития отношений с персонажами.

Пошаговые сражения сохранили знакомую систему синергии отряда и механику Another Force, позволяющую временно остановить действия противников и провести серию мощных атак. Кроме того, в ремейке появится режим New Game+, благодаря которому навыки героев можно переносить в новые прохождения. Это позволит открыть более десяти вариантов финала, зависящих от решений игрока.

Another Eden Begins также получит улучшенную графику, полную поддержку контроллеров и Steam Cloud. Ранние покупатели получат цифровые бонусы, включая эксклюзивные костюмы и награды для мобильной Another Eden.

Цифровой релиз состоится 17 сентября на Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК. Физическое издание для консолей Nintendo выйдет в 2027 году.