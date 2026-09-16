Состоялся релиз ролевой игры Another Eden Begins на ПК, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2

Студия WRIGHT FLYER STUDIOS выпустила в международный релиз партийную ролевую игру Another Eden Begins, которая стала доступна на PC в сервисе Steam, а также на консолях Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Проект представляет собой полноценную одиночную адаптацию мобильной вселенной Another Eden, сценарий для которой написал автор культовых Chrono Trigger и Xenogears Масато Като, а музыку сочинил композитор Ясунори Мицуда совместно с оркестром Procyon Studio. Сюжетная линия посвящена приключениям юноши по имени Алдо, который отправляется спасать похищенную сестру и в результате пространственной аномалии переносится на 800 лет в будущее.

Игровой процесс построен вокруг классических пошаговых сражений с механикой Another Force, позволяющей накапливать энергию для проведения серии сокрушительных атак без возможности противников сделать ответный ход. В базовой версии доступно 18 спутников, причем у каждого персонажа есть собственные цепочки квестов и уровни дружбы. Для любителей реиграбельности авторы предусмотрели режим New Game+, куда переносится весь накопленный прогресс и где в зависимости от совершенных выборов можно открыть более 10 различных концовок.

Несмотря на формат законченного одиночного приключения, проект сразу же на старте столкнулся с агрессивной монетизацией. Стоимость базовой версии игры в российском регионе Steam составляет 1550 рублей, тогда как сезонный абонемент оценили в 1800 рублей, что превышает цену самого проекта. В первый же день релиза разработчики выпустили 2 платных набора персонажей по 465 рублей или 9.99 долларов за каждый, открывающих доступ к дополнительным бойцам и их персональным квестам. Еще 3 набора из сезонного пропуска авторы планируют продавать отдельно и выпускать вплоть до конца 2026 года.

Дополнительным поводом для недовольства аудитории стала локализация и озвучка проекта. В игре полностью отсутствует поддержка русского языка, а перевод интерфейса и субтитров ограничен 5 языками. Более того, создатели сэкономили на озвучивании дополнительного контента: все сюжетные квесты и диалоги персонажей из платных дополнений полностью лишены английской озвучки и доступны исключительно с японским звуковым рядом.

Определенные вопросы у игроков вызвала и техническая реализация переноса прогресса из бесплатной демоверсии, включавшей первые 6 глав сюжета. Вместо автоматического подхвата сохранений пользователям на PC и Steam Deck приходится вручную заходить в системные каталоги операционной системы, отключать облачную синхронизацию Steam Cloud, переносить файлы из демонстрационного каталога и переименовывать папки. Кроме того, бонусы в виде серийных кодов для оригинальной мобильной игры достались только покупателям версии для Steam, в то время как владельцы вариантов для консолей Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 остались без этих наград.

Системные требования версии для PC оказались достаточно скромными. Для запуска игры в разрешении 720p при 30 кадрах в секунду потребуется процессор Intel Core i3-8100, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 750 и 8 ГБ оперативной памяти, а для игры в разрешении 4K при 60 кадрах разработчики рекомендуют конфигурацию с Intel Core i5-8400 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060. При этом игра занимает на накопителе всего 10 ГБ свободного места, но требует обязательного наличия операционной системы Windows 11.