Создатель Chrono Trigger ведёт в новое измерение - анонс Another Eden Begins

Wright Flyer Studios анонсировала Another Eden Begins — новую пошаговую японскую RPG о путешествиях во времени, которая выйдет летом 2026 года на Nintendo Switch и ПК в Steam. Разработку проекта возглавляет Studio Prisma под руководством Масато Като — легендарного сценариста Chrono Trigger и Xenogears, что сразу задало высокий уровень ожиданий.

Another Eden Begins продолжает мультивселенную серии, но предлагает полностью новый состав персонажей и самостоятельную историю, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются в масштабном сюжете. Игроков ждут сложные квесты, развитие отношений с союзниками и разветвлённое повествование с десятью возможными концовками. Контент New Game+ не просто расширяет игру, а добавляет нового героя в основную сюжетную линию, открывая альтернативные пути развития событий.

Проект получит улучшенную графику и обновлённую боевую систему, оптимизированные под возможности Switch и Switch 2. Музыкальную тему напишет Ясунори Мицуда, а оркестровку с использованием народных инструментов выполнит Procyon Studio — ещё один весомый аргумент для фанатов классических JRPG.