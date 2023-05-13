Пиратское VR-приключение Another Fisherman's Tale вышло для PCVR и PSVR 2 ©

Издательство и студия разработки виртуальной реальности Vertigo Games из Роттердама и Лос-Анджелеса (Нидерланды и США) и студия создания виртуальной реальности InnerspaceVR из Парижа (Франция) объявили, что их умопомрачительная приключенческая головоломка в виртуальной реальности Another Fisherman's Tale (продолжение получившей признание критиков A Fisherman’s Tale) сталадоступна для PCVR в Steam и PSVR 2 для PS5 в PSN.

Чтобы отпраздновать это объявление, Vertigo и InnerspaceVR объявили о скором появлении оригинальной A Fisherman’s Tale на PS VR2, которая выйдет позже в этом году. И в довершение всего они также поделились новым трейлером к релизу Another Fisherman’s Tale, демонстрирующим инновационную механику виртуальной реальности, причудливую морскую обстановку и ярких персонажей.

Another Fisherman's Tale была разработана с нуля, чтобы максимально использовать возможности современных технологий виртуальной реальности, полностью переработав игровой процесс своего предшественника: на этот раз собственное тело игрока является ключом к решению головоломок, создавая нетрадиционную механику, основанную на разборке и восстановлении.

Игроки берут на себя роль Нины — дочери главного героя оригинальной игры — которая находит модели, заметки и фотографии, документирующие загадочное прошлое ее отца, а также ее собственное детство. Вспоминая грандиозные истории рыбака Боба о пиратах, затонувших кораблях, сокровищах и мистических местах, Нина начинает воспроизводить его приключения и с головой погружается в творческий мир воспоминаний и фантазий. Сможет ли она отличить правду от вымысла и раскрыть правду, скрытую за рассказом о рыбаке?