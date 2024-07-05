Создатель "Дома русалок" анонсировал Anoxia Station - хоррор-стратегию об управлении подземной станцией

Российский инди-разработчик Яков Бутузов, известный по проектам «Дом Русалок» и Loretta, анонсировал свою новую игру Anoxia Station. Этот проект объединяет элементы стратегии и хоррора, перенося игроков в альтернативное прошлое Земли.

В мире Anoxia Station человечество оказалось на грани исчезновения после катастрофического извержения супервулкана. В этих экстремальных условиях выжившие вынуждены полагаться на терранавтов — отважных исследователей земных недр, добывающих жизненно необходимые ресурсы. События игры разворачиваются в 1988 году, когда группа шахтёров делает судьбоносное открытие: они обнаруживают заброшенный горнодобывающий комплекс, содержащий данные о крупном месторождении нефти.

Игрокам предстоит взять на себя руководство экспедицией терранавтов. При этом им придётся столкнуться с многочисленными опасностями подземного мира, такими как разрушительные землетрясения, экстремальное давление, запредельные температуры и смертоносная радиация. Однако не только природные явления угрожают исследователям: в глубинах таятся загадочные и пугающие обитатели, природа которых пока остаётся неизвестной.

Одной из главных особенностей Anoxia Station является возможность формирования интернациональной команды специалистов. В состав экспедиции могут войти представители различных стран, включая СССР, США, ГДР и Японию. Такой подход не только влияет на профессиональные навыки команды, но и создаёт сложную динамику взаимоотношений между её членами. Следовательно, игрокам потребуется учитывать не только компетенции участников, но и их личные мотивы, а также последствия исторических конфликтов между странами.

Разработчики подчёркивают, что каждое решение в игре будет иметь вес, а каждый член команды — критическое значение для успеха миссии. Более того, потеря даже одного терранавта может существенно повлиять на шансы всей экспедиции достичь поставленной цели.

Над Anoxia Station Яков Бутузов работает совместно с Дарьей Водяной. Выход игры запланирован на 2025 год. В настоящее время заинтересованные игроки уже могут добавить проект в свой список желаемого в Steam.