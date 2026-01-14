Anthem мог получить "вторую жизнь": ветеран BioWare уверен, что Anthem Next был способен спасти игру

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра признался, что отменённое обновление Anthem Next имело реальные шансы полностью изменить судьбу провального лутер-шутера. По его словам, переработка игры «могла бы стать тем самым легендарным камбэком», сравнимым с превращением No Man’s Sky из разочарования в успешный проект.

В интервью Дестину Легари Дарра, работавший над Anthem и всей классической трилогией Dragon Age, рассказал, что команда всерьёз рассматривала Anthem Next как перезапуск — фактически версию 2.0. Когда его спросили, смогла бы эта версия действительно спасти игру, он ответил коротко, но ясно: «Это было возможно».

Anthem Next был официально закрыт в начале 2021 года, несмотря на планы EA продолжать поддержку сервиса. По словам Дарры, решение сосредоточиться на глубокой переработке было правильным, но принято слишком поздно — студия долго пыталась следовать заранее объявленным дорожным картам, вместо того чтобы сначала починить фундамент.

Продюсер также считает ошибкой отказ EA от продолжения работы над Anthem Next. Он утверждает, что игру можно было спасти за счёт более радикальных шагов: переноса на актуальные консоли, отказа от обязательных выделенных серверов и перехода на локальный хостинг, что существенно снизило бы стоимость поддержки. Более того, код для локальных серверов, по его словам, существовал вплоть до последних месяцев перед релизом Anthem.

Ещё одной идеей было добавление ИИ-напарников, чтобы игру можно было комфортно проходить в одиночку, почти как сюжетный экшен, а не исключительно как онлайн-сервис.

В итоге Anthem так и не получил второго шанса, в отличие от No Man’s Sky или Cyberpunk 2077. И, по мнению Дарры, это один из тех случаев, когда у игры действительно был потенциал для возвращения — но время и корпоративные решения оказались сильнее.