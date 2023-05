Anthem, одна из последних игр BioWare, была сделана менее чем за полтора года ©

Anthem, одна из последних игр BioWare, была сделана менее чем за полтора года. BioWare является одним из лучших разработчиков в своем деле, поскольку она ответственна за одни из величайших ролевых игр всех времен. Mass Effect, Star Wars: Knights of the Old Republic и Dragon Age - все это заслуга этой великой студии, но у команды был небольшой спад. После Dragon Age: Inquisition BioWare перешла к созданию Mass Effect: Andromeda и новую амбициозную игру под названием Anthem, которая, по сути, была ответом студии на что-то вроде Destiny. Однако это была довольно большая катастрофа.

В момент запуска игра была полна проблем, в ней отсутствовал какой-либо значимый контент, и в целом она была довольно скучной. Поддержка игры была прекращена довольно быстро, а количество игроков резко упало. Многие хвалили основные игровые механики, такие как полеты в стиле Железного человека, но было ясно, что игра не стала тем началом новой франшизы, на который рассчитывала EA.

Оказывается, отчасти это связано с тем, что игра была сделана очень, очень быстро. Многие ААА-игры в наше время создаются в течение 3-5 лет, а то и дольше, но Anthem, по словам одного из разработчиков, была сделана менее чем за полтора года. В Твиттере бывший сотрудник BioWare Ян Сатердален сообщил, что Anthem была сделана примерно за 15 месяцев, что является очень коротким сроком для любой ААА-игры, не говоря уже о такой крупной студии для новой IP, которая должна была стать игрой с живым сервисом.

Непонятно, что привело к таким срокам, но ясно, что это игра, которая могла бы быть значительно лучше, если бы у нее было больше времени. Вполне вероятно, что Anthem умерла и больше не выйдет, тем более что BioWare сейчас занимается Mass Effect и Dragon Age. Последняя, как ожидается, выйдет, по крайней мере, в ближайшее время, но кто знает, когда она увидит свет.