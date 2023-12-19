Anthem почти оправдала ожидания EA по продажам, игру купили 5 миллионов человек

Пожалуй, многие из вас все еще помнят о 2019 годе и релизе Anthem. Copop-шутер с элементами RPG и MMO от студии BioWare, на который возлагались большие надежды, вышел в плачевном техническом состоянии. Из-за многочисленных глюков начался массовый отток игроков, что в итоге привело к отказу от планов по выпуску Anthem Next - обновления, которое должно было дать игре вторую жизнь.
Что интересно, несмотря на судьбу Anthem, игре удалось найти немалое количество покупателей. По крайней мере, об этом говорит информация, опубликованная на LinkedIn бывшим сотрудником Electronic Arts Александром Скрябиным (Alexandre Scriabine).
Разработчик, занимавший в EA должность старшего менеджера по глобальной маркетинговой стратегии, поделился на сайте информацией о самых популярных играх, к релизу которых он был причастен. В их число вошли Apex Legends, игры серии Star Wars, Battlefield 1 и вышеупомянутая Anthem.
Последняя, как выяснилось, продалась тиражом в 5 млн копий с момента релиза (2 млн копий были куплены в течение первой недели). А это, в свою очередь, как отмечает инсайдер под ником Timur222, означает, что ожидания EA по продажам в 6 миллионов копий почти оправдались.
Разумеется, этому в немалой степени способствовали разные скидки и акции для Anthem. К примеру, в Xbox Store игру можно купить за... $1,49. Следовательно, выручка от продаж, даже несмотря на достижение планки в 5 миллионов проданных копий, не может быть удовлетворительной для EA.
Игру закрыли, давайте ещё напишите про тираж The Day Before :XD
Летать в этой игре кайф. Начинал играть полтора года назад, но бросил из за бага, который грузил проц под 100%. У некоторых из за этого проц сгорел.
Как проц может сгореть , если комп вырубится из-за защит при достижении определенных температур?)
Защита может стоять на температуре выше, а если все время греть проц до высоких температур на протяжении долгого времени, он может и поплавиться
А зачем трогать защиту и что то менять? Из коробки все стоит нормально, тебе тупо не даст долго играть на температуре выше 100 градусов,при долгой нагрузке на проц в 100% , при условии что температура уже на пределе, то комп просто вырубится
Зачем ты пишешь полный бред про "проц может поплавиться" если ты даже не разбираешься в этом.. Лучше бы ты не писал про это.. Выглядит смешно
материнка сгорает на раз-два. причём тут температуры? ты можешь и с розетки вырубить и бп сгорит и так далее
была хорошая игра, просто немного не повезло. захейтили на ровном месте, хотя на фоне того же дустана она выглядела лучше. это был огромный потенциал, который мы потеряли
Эх ЕА недожали, пожадничали, поторопились, могли би сделать топовую вещь, игра мне понравилась, надеюсь будет 2я часть.