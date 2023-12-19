Anthem почти оправдала ожидания EA по продажам, игру купили 5 миллионов человек

Пожалуй, многие из вас все еще помнят о 2019 годе и релизе Anthem. Copop-шутер с элементами RPG и MMO от студии BioWare, на который возлагались большие надежды, вышел в плачевном техническом состоянии. Из-за многочисленных глюков начался массовый отток игроков, что в итоге привело к отказу от планов по выпуску Anthem Next - обновления, которое должно было дать игре вторую жизнь.

Что интересно, несмотря на судьбу Anthem, игре удалось найти немалое количество покупателей. По крайней мере, об этом говорит информация, опубликованная на LinkedIn бывшим сотрудником Electronic Arts Александром Скрябиным (Alexandre Scriabine).

Разработчик, занимавший в EA должность старшего менеджера по глобальной маркетинговой стратегии, поделился на сайте информацией о самых популярных играх, к релизу которых он был причастен. В их число вошли Apex Legends, игры серии Star Wars, Battlefield 1 и вышеупомянутая Anthem.

Последняя, как выяснилось, продалась тиражом в 5 млн копий с момента релиза (2 млн копий были куплены в течение первой недели). А это, в свою очередь, как отмечает инсайдер под ником Timur222, означает, что ожидания EA по продажам в 6 миллионов копий почти оправдались.

Разумеется, этому в немалой степени способствовали разные скидки и акции для Anthem. К примеру, в Xbox Store игру можно купить за... $1,49. Следовательно, выручка от продаж, даже несмотря на достижение планки в 5 миллионов проданных копий, не может быть удовлетворительной для EA.