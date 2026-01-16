Anthem слишком поздно понял, что он лутер-шутер - BioWare ориентировалась на Diablo, а не на Destiny

Ветеран BioWare Марк Дарра рассказал, что одной из ключевых проблем Anthem стало запоздалое понимание собственной жанровой идентичности. По его словам, команда слишком долго не признавала, что делает именно лутер-шутер, из-за чего ориентировалась не на Destiny, а на серию Diablo.

В новом интервью Дарра объяснил, что с точки зрения дизайна главным ориентиром для Anthem была именно Diablo. Разработчики пытались перенести принципы классического экшен-RPG с добычей лута в шутер от третьего лица, хотя рынок к тому моменту уже диктовал совсем другие ожидания. Destiny, как прямой жанровый аналог, мог бы дать более понятные и практичные ориентиры, но внутри студии к нему долго относились настороженно.

Дарра отметил, что Diablo — это продукт другой эпохи, когда требования к «эндгейму» и объёму контента были значительно ниже. Такие игры могут позволить себе быть «другими» именно благодаря возрасту и статусу, тогда как современный лутер-шутер неизбежно сравнивают с Destiny, её рейдами, активностями и системой наград.