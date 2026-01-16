ЧАТ ИГРЫ
Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
5.9 667 оценок

Anthem слишком поздно понял, что он лутер-шутер - BioWare ориентировалась на Diablo, а не на Destiny

IKarasik IKarasik

Ветеран BioWare Марк Дарра рассказал, что одной из ключевых проблем Anthem стало запоздалое понимание собственной жанровой идентичности. По его словам, команда слишком долго не признавала, что делает именно лутер-шутер, из-за чего ориентировалась не на Destiny, а на серию Diablo.

В новом интервью Дарра объяснил, что с точки зрения дизайна главным ориентиром для Anthem была именно Diablo. Разработчики пытались перенести принципы классического экшен-RPG с добычей лута в шутер от третьего лица, хотя рынок к тому моменту уже диктовал совсем другие ожидания. Destiny, как прямой жанровый аналог, мог бы дать более понятные и практичные ориентиры, но внутри студии к нему долго относились настороженно.

Дарра отметил, что Diablo — это продукт другой эпохи, когда требования к «эндгейму» и объёму контента были значительно ниже. Такие игры могут позволить себе быть «другими» именно благодаря возрасту и статусу, тогда как современный лутер-шутер неизбежно сравнивают с Destiny, её рейдами, активностями и системой наград.

7
4
Комментарии:  4
Кей Овальд

Основной проблемой было то, что вы из неё ММО клепали, а не нормальную одиночную игру.

2
Антон Патриарх Логвинов

Антем вроде и должен был быть синглом, а потом решили прикрутить фул онлайн. Но я точно не скажу. Там на релизе было столько дерьма от всех подряд, что хрен вспомнишь.

Мясо с майонезом

так тебе бы всё равно не понравилось

WerGC

ложь в первой презентации было понятно