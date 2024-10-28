Бывший продюсер BioWare хотел бы "перезагрузить" провальную Anthem, ведь у игры есть потенциал

Научно-фантастический экшен Anthem от ветеранов игровой индустрии из студии BioWare с самого релиза стал большим разочарованием для поклонников этой команды. Игра обещала стать масштабным кооперативным приключением с постоянно расширяющимся миром и новыми событиями. Однако планы по поддержке игры, как и общее видение проекта, несколько раз пересматривались разработчиками, которые так и не смогли предложить геймерам что-то стоящее для возвращения. Некоторое время разработчики еще поддерживали Anthem патчами и даже готовили обновленную версию игры, от которой вскоре отказались, быстро позабыв о её существовании. Тем не менее у игры сохранилось пусть и небольшое, но преданное комьюнити, где многие все еще мечтают о возрождении проекта. Текущая команда BioWare вряд ли вернется к этому проекту, однако один из бывших руководителей студии хотел бы "перезапустить" Anthem.

Такую идею высказал бывший продюсер BioWare Бен Ирвинг, который также отвечал за разработку Anthem. После неудачного релиза игры компания Electronic Arts сделала его "козлом отпущения" и уволила из команды. Несмотря на то, что Ирвинг уже 5 лет не контактирует с BioWare, он рад, что Anthem смог сохранить фанатов спустя столько времени. В своем сообщении он написал, что у игры все еще есть большой потенциал.

Удивительно, как много людей все еще с таким энтузиазмом относятся к Anthem столько лет спустя. Anthem по-прежнему обладает всем потенциалом в мире…

Кроме того, Ирвинг признался, что хотел бы однажды заняться перезапуском Anthem. К сожалению, это вряд ли произойдет без одобрения Electronic Arts, которая уже отказалась от проекта вместе с отменой Anthem Next. Сам Бен Ирвинг сейчас работает над будущим серии Tomb Raider в команде Crystal Dynamics.