Бывший продюсер BioWare хотел бы "перезагрузить" провальную Anthem, ведь у игры есть потенциал

Научно-фантастический экшен Anthem от ветеранов игровой индустрии из студии BioWare с самого релиза стал большим разочарованием для поклонников этой команды. Игра обещала стать масштабным кооперативным приключением с постоянно расширяющимся миром и новыми событиями. Однако планы по поддержке игры, как и общее видение проекта, несколько раз пересматривались разработчиками, которые так и не смогли предложить геймерам что-то стоящее для возвращения. Некоторое время разработчики еще поддерживали Anthem патчами и даже готовили обновленную версию игры, от которой вскоре отказались, быстро позабыв о её существовании. Тем не менее у игры сохранилось пусть и небольшое, но преданное комьюнити, где многие все еще мечтают о возрождении проекта. Текущая команда BioWare вряд ли вернется к этому проекту, однако один из бывших руководителей студии хотел бы "перезапустить" Anthem.
Такую идею высказал бывший продюсер BioWare Бен Ирвинг, который также отвечал за разработку Anthem. После неудачного релиза игры компания Electronic Arts сделала его "козлом отпущения" и уволила из команды. Несмотря на то, что Ирвинг уже 5 лет не контактирует с BioWare, он рад, что Anthem смог сохранить фанатов спустя столько времени. В своем сообщении он написал, что у игры все еще есть большой потенциал.
Удивительно, как много людей все еще с таким энтузиазмом относятся к Anthem столько лет спустя. Anthem по-прежнему обладает всем потенциалом в мире…
Кроме того, Ирвинг признался, что хотел бы однажды заняться перезапуском Anthem. К сожалению, это вряд ли произойдет без одобрения Electronic Arts, которая уже отказалась от проекта вместе с отменой Anthem Next. Сам Бен Ирвинг сейчас работает над будущим серии Tomb Raider в команде Crystal Dynamics.
Сингл, с той же механикой полетов, без загрузок на вход-выход из хаба, с большим количеством постановочных моментов, пожалуйста. И будет шикарно
Ловлю себя на мысли что игровая индустрия на столько деградировала что Anthem 2019 вполне неплохая игра =)
А могла бы стать отличной игрой // Игорь Кравченко
Потанцевал-то есть. Только перезагружать игру должны не Биовари или ЕА, а то будет тоже самое, если не хуже.
не Биовари ещё можно понять, но правами владеет EA. Сами они на Anthem забили и покупать его никто не собирается
Отдать саберам и перенести в мир Звездного Десанта.
Если ЕА и решит возродить серию, то только на мобилках.
Чего ещё ожидать от людей, которые каждый год фифу продают?
Летать на джавелине было действительно весело и свежо тогда. В остальном их сейчас уделывывет бесплатный first decender // Aukhat Akim
Были крутые полеты, шикарный кастомайз костюмов, как внешний, так и боевой. Да и сюжет, где чела растроило артефактом тоже был любопытный. Потенциал большой и правда. // Андрей Абрамов
Чтоб эти спецы наконец начали думать, им нужно не давать деньги, а забирать деньги на разработку из их же кармана🤦♂️ // Немой Ник
Эти спецы - это еа? // Александр Ковалёв
Кто додумывается до такого, тот пусть и платит // Немой Ник
Ну игры портят издатели обычно. А разрабы толковые от них разбегаются. А остаются.. Ну, какие остаются // Александр Ковалёв
Альцгеймер прогрессирует
И что с того? Разве это может помешать человеку, который работал над ней, хотеть продолжения, несмотря на решение студии?