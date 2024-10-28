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Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
6 619 оценок

Бывший продюсер BioWare хотел бы "перезагрузить" провальную Anthem, ведь у игры есть потенциал

Gutsz
Новости

Научно-фантастический экшен Anthem от ветеранов игровой индустрии из студии BioWare с самого релиза стал большим разочарованием для поклонников этой команды. Игра обещала стать масштабным кооперативным приключением с постоянно расширяющимся миром и новыми событиями. Однако планы по поддержке игры, как и общее видение проекта, несколько раз пересматривались разработчиками, которые так и не смогли предложить геймерам что-то стоящее для возвращения. Некоторое время разработчики еще поддерживали Anthem патчами и даже готовили обновленную версию игры, от которой вскоре отказались, быстро позабыв о её существовании. Тем не менее у игры сохранилось пусть и небольшое, но преданное комьюнити, где многие все еще мечтают о возрождении проекта. Текущая команда BioWare вряд ли вернется к этому проекту, однако один из бывших руководителей студии хотел бы "перезапустить" Anthem.

Anthem Next отменена

Такую идею высказал бывший продюсер BioWare Бен Ирвинг, который также отвечал за разработку Anthem. После неудачного релиза игры компания Electronic Arts сделала его "козлом отпущения" и уволила из команды. Несмотря на то, что Ирвинг уже 5 лет не контактирует с BioWare, он рад, что Anthem смог сохранить фанатов спустя столько времени. В своем сообщении он написал, что у игры все еще есть большой потенциал.

Удивительно, как много людей все еще с таким энтузиазмом относятся к Anthem столько лет спустя. Anthem по-прежнему обладает всем потенциалом в мире…

Кроме того, Ирвинг признался, что хотел бы однажды заняться перезапуском Anthem. К сожалению, это вряд ли произойдет без одобрения Electronic Arts, которая уже отказалась от проекта вместе с отменой Anthem Next. Сам Бен Ирвинг сейчас работает над будущим серии Tomb Raider в команде Crystal Dynamics.

4
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
VenomTRat

Сингл, с той же механикой полетов, без загрузок на вход-выход из хаба, с большим количеством постановочных моментов, пожалуйста. И будет шикарно

6
lazarewer11

Ловлю себя на мысли что игровая индустрия на столько деградировала что Anthem 2019 вполне неплохая игра =)

6
Пользователь ВКонтакте

А могла бы стать отличной игрой // Игорь Кравченко

1
Кей Овальд

Потанцевал-то есть. Только перезагружать игру должны не Биовари или ЕА, а то будет тоже самое, если не хуже.

0
BluntZebulon

не Биовари ещё можно понять, но правами владеет EA. Сами они на Anthem забили и покупать его никто не собирается

1
0ncnjqybr

Отдать саберам и перенести в мир Звездного Десанта.

1
PeaceDuke72

Если ЕА и решит возродить серию, то только на мобилках.
Чего ещё ожидать от людей, которые каждый год фифу продают?

0
Пользователь ВКонтакте

Летать на джавелине было действительно весело и свежо тогда. В остальном их сейчас уделывывет бесплатный first decender // Aukhat Akim

0
Пользователь ВКонтакте

Были крутые полеты, шикарный кастомайз костюмов, как внешний, так и боевой. Да и сюжет, где чела растроило артефактом тоже был любопытный. Потенциал большой и правда. // Андрей Абрамов

0
Пользователь ВКонтакте

Чтоб эти спецы наконец начали думать, им нужно не давать деньги, а забирать деньги на разработку из их же кармана🤦‍♂️ // Немой Ник

-1
Пользователь ВКонтакте

Эти спецы - это еа? // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Кто додумывается до такого, тот пусть и платит // Немой Ник

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну игры портят издатели обычно. А разрабы толковые от них разбегаются. А остаются.. Ну, какие остаются // Александр Ковалёв

0
Диванный Боец
Бывший продюсер BioWare хотел бы "перезагрузить" провальную Anthem, ведь у игры есть потенциал

Альцгеймер прогрессирует

-2
Тисекрий

И что с того? Разве это может помешать человеку, который работал над ней, хотеть продолжения, несмотря на решение студии?

0