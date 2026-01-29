ЧАТ ИГРЫ
Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
5.9 672 оценки

Фанатский сервер Anthem развивается заметно медленнее, чем надеялись игроки

IKarasik IKarasik

После отключения серверов Anthem энтузиасты решили самостоятельно «оживить» шутер BioWare, однако прогресс оказался куда скромнее ожиданий. Фанатский серверный проект, начавшийся во многом из раздражения на решения EA и BioWare, столкнулся с серьёзными техническими трудностями.

Команда успела показать лишь тестовый прототип сервера — демонстрационное видео появилось на YouTube на прошлой неделе. Но дальше дело пока не продвинулось. В разговоре с Ars Technica участники проекта признались, что восстановление игры идёт медленно и гарантировать успех они не могут.

Фанаты уже возвращают Anthem к жизни: игрок запустил шутер BioWare без серверов EA спустя дни после отключения

По словам одного из администраторов проекта по имени Лори, идея возродить Anthem родилась «скорее из упрямства и злости на EA и BioWare» после объявления о закрытии. Напомним, издатель официально отключил серверы 12 января 2026 года, объяснив решение пересмотром приоритетов.

Основной барьер — сложность реверс-инжиниринга проприетарного движка Frostbite. Без доступа к внутренним инструментам EA фанатам приходится буквально разбирать систему по кусочкам. Лори подчёркивает, что не хочет давать сообществу ложные надежды: есть риск, что проект так и не выйдет за рамки эксперимента.

История Anthem показывает, что сохранить онлайн-игру без поддержки разработчиков — задача крайне сложная. Даже при наличии мотивации и сообщества одного энтузиазма недостаточно, особенно когда речь идёт о современных технологиях и закрытых движках.

Комментарии:  3
VenomTRat

Верю в ребят, надеюсь, что не забросят

4
Константин335

А в чем злость на EA и Bioware. С их точки они правильно сделали, зачем поддерживать серверы игры в которую почти никто не играет?

DisAssBella

Ох уж эти копрофилы...