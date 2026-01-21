Фанаты уже возвращают Anthem к жизни: игрок запустил шутер BioWare без серверов EA спустя дни после отключения

Прошла всего неделя с момента окончательного отключения серверов Anthem, а сообщество уже подаёт первые признаки возможного «воскрешения» лутер-шутера BioWare. Один из энтузиастов сумел запустить игру без участия серверов EA, что заметно усилило надежды фанатов на полноценное неофициальное возрождение проекта.

Пользователь YouTube под ником And799 опубликовал ролик с тестированием формата «клиент как сервер». В видео Anthem не только успешно загружается, но и позволяет подключить второго игрока — автор открывает игру в двух окнах и демонстрирует синхронную работу персонажей в одной сессии. Пусть тест сопровождается лагами, сам факт работоспособности впечатляет, особенно с учётом того, что эксперимент был проведён всего через несколько дней после закрытия официальных серверов.

Ранее бывший исполнительный продюсер Anthem Марк Дарра рассказывал, что на раннем этапе разработки у игры существовал код локальных серверов, использовавшийся внутри студии. По его словам, теоретически Anthem могла бы работать без выделенной серверной инфраструктуры — с сервером, запущенным прямо на машине одного из игроков. Однако до релиза эта идея так и не дошла.

Важно отметить, что And799 подчёркивает: показанное в ролике — лишь эксперимент и доказательство концепции, а не готовое решение. Он также уточняет, что значительная часть данных Anthem обрабатывалась именно на серверах BioWare, из-за чего полноценный офлайн-режим остаётся сложной задачей.

Тем не менее, в сообществе Anthem уже несколько дней обсуждаются различные инициативы по созданию приватных серверов. В Discord и на Reddit активны группы энтузиастов, включая сообщество The Fort’s Forge, которые изучают возможности восстановления игры.