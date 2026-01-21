Фанаты уже возвращают Anthem к жизни: игрок запустил шутер BioWare без серверов EA спустя дни после отключения

Прошла всего неделя с момента окончательного отключения серверов Anthem, а сообщество уже подаёт первые признаки возможного «воскрешения» лутер-шутера BioWare. Один из энтузиастов сумел запустить игру без участия серверов EA, что заметно усилило надежды фанатов на полноценное неофициальное возрождение проекта.
Пользователь YouTube под ником And799 опубликовал ролик с тестированием формата «клиент как сервер». В видео Anthem не только успешно загружается, но и позволяет подключить второго игрока — автор открывает игру в двух окнах и демонстрирует синхронную работу персонажей в одной сессии. Пусть тест сопровождается лагами, сам факт работоспособности впечатляет, особенно с учётом того, что эксперимент был проведён всего через несколько дней после закрытия официальных серверов.
Ранее бывший исполнительный продюсер Anthem Марк Дарра рассказывал, что на раннем этапе разработки у игры существовал код локальных серверов, использовавшийся внутри студии. По его словам, теоретически Anthem могла бы работать без выделенной серверной инфраструктуры — с сервером, запущенным прямо на машине одного из игроков. Однако до релиза эта идея так и не дошла.
Важно отметить, что And799 подчёркивает: показанное в ролике — лишь эксперимент и доказательство концепции, а не готовое решение. Он также уточняет, что значительная часть данных Anthem обрабатывалась именно на серверах BioWare, из-за чего полноценный офлайн-режим остаётся сложной задачей.
Тем не менее, в сообществе Anthem уже несколько дней обсуждаются различные инициативы по созданию приватных серверов. В Discord и на Reddit активны группы энтузиастов, включая сообщество The Fort’s Forge, которые изучают возможности восстановления игры.
После стольких лет теперь есть повод пройти игру, не заплатив ЕА ни копейки.😅
Когда закрыли crew, то у гоймеров тряска началась с их стоп киллинг гейм, а на антхем это не распространяется так понимаю?
уверен у крю фанатов большем у гудка)
Большинству тех кому был небезразличен крю так же небезразлична любая игра которая поддерживает одиночный режим, но умирает без живых серверов
У крю и в 18 году онлайн был не самым жирным. Я в него активно тогда играл, сотни часов набил. И когда на топах катался, то люди одни и те же, то игру найти не может.
Пусть у них получится сделать офлайн, а то люди заплатили деньги, а играть уже нельзя официальным способом
Отлично, если смогут таки дать возможность, подниму сервер, все же летал иногда в ней, мир игры безумно красивый и полеты приятные
Вот бы такие полёты Железному Человеку что выйдет когда-то.
Я знал! Я знал что найдётся кто-то 🥳
браво
Вот будет прикол, если каким-то чудом, она у них будет более играбельной.
Вот тогда EA интересно засудят их?
Или просто, потом никогда не будут свои игры отключать.
А то у парочки людей, выйдет лучше, чем у гигантский компании.
Или там ни чего без них не выпустить. Типа патчи или новый контент?
Более играбельной я могу представить только решение бага при котором проц работал на все 100% всегда, что некоторым это даже поломало его (читал тогда на reddit).
В Titanfall 2 играли на кастомных серверах, кого-то засудили?
Ну не знаю, ну все бывает в первый раз. Вдруг сейчас обидятся.
так себе игра. красивая но так себе) хотя я буду только рад если получится у фанатов её оживить (хотя ЕА вряд-ли позволит это же ЕА)) всегда грустно если игра умирает если только это не конкорд)
Там одиночный режим есть?
есть, но без подключения к серверу не поиграть
Может както отвяжут чучуть поиграл на консоли давно у друга очень понравилось)
время покажет
Прям напоминает история с крю просто плюнули на игру, ну ток на новые части решили сделать исключения ну это потому что игра продаётся.