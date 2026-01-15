Глава GOG высказался о будущем онлайн-игр после закрытия серверов на фоне судьбы Anthem

Окончательное закрытие Anthem вновь обострило дискуссию о том, что происходит с онлайн-играми после отключения серверов. На фоне инициативы Stop Killing Games к обсуждению подключился управляющий директор GOG Мацей Голембевски, который признал: идея сохранить мультиплеерные проекты «навсегда» правильная, но на практике всё гораздо сложнее, чем кажется.

По словам Голембевски, сохранение игр — это не вопрос доброй воли, а целый комплекс юридических, технических и финансовых проблем. Даже для GOG, специализирующейся на легальном переиздании старых проектов, каждая игра требует поиска правообладателей, адаптации под современные системы и оценки коммерческой целесообразности. Делать это исключительно «из любви к искусству» невозможно, поскольку за проектами стоят команды и зарплаты.

Отдельная сложность — мультиплеерные игры. В отличие от одиночных проектов, они завязаны на серверную инфраструктуру, и их «воскрешение» после закрытия официальной поддержки требует либо передачи инструментов сообществу, либо создания офлайн-режимов. Голембевски отмечает, что именно такие вопросы сегодня всё чаще поднимаются игроками, регуляторами и издателями, и Anthem стал одним из самых показательных примеров.

Инициатива Stop Killing Games добивается законодательных изменений в ЕС, которые обяжут издателей заранее продумывать «жизнь после смерти» для онлайн-игр. В индустрии уже есть положительные примеры: некоторые проекты получали офлайн-режимы или инструменты для создания частных серверов. Однако Anthem, несмотря на слухи о наличии локальных серверов на этапе разработки, так и не получил подобного шанса.

При этом глава GOG опасается, что чрезмерное регулирование может привести к обратному эффекту. Если издателей обяжут десятилетиями поддерживать инфраструктуру или закладывать дополнительные расходы на будущее отключение серверов, компании могут начать избегать рискованных и нестандартных проектов. В результате, по его мнению, игроки рискуют получить меньше смелых и интересных игр.

Голембевски подчёркивает, что у него нет готового универсального решения, которое подошло бы для всех live-service проектов. Тем не менее он считает важным сам факт начала этого разговора, поскольку судьба Anthem показала, насколько болезненной может быть потеря игр, в которые были вложены годы работы разработчиков и деньги игроков.