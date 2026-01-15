ЧАТ ИГРЫ
Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
5.9 667 оценок

Глава GOG высказался о будущем онлайн-игр после закрытия серверов на фоне судьбы Anthem

IKarasik IKarasik

Окончательное закрытие Anthem вновь обострило дискуссию о том, что происходит с онлайн-играми после отключения серверов. На фоне инициативы Stop Killing Games к обсуждению подключился управляющий директор GOG Мацей Голембевски, который признал: идея сохранить мультиплеерные проекты «навсегда» правильная, но на практике всё гораздо сложнее, чем кажется.

По словам Голембевски, сохранение игр — это не вопрос доброй воли, а целый комплекс юридических, технических и финансовых проблем. Даже для GOG, специализирующейся на легальном переиздании старых проектов, каждая игра требует поиска правообладателей, адаптации под современные системы и оценки коммерческой целесообразности. Делать это исключительно «из любви к искусству» невозможно, поскольку за проектами стоят команды и зарплаты.

Отдельная сложность — мультиплеерные игры. В отличие от одиночных проектов, они завязаны на серверную инфраструктуру, и их «воскрешение» после закрытия официальной поддержки требует либо передачи инструментов сообществу, либо создания офлайн-режимов. Голембевски отмечает, что именно такие вопросы сегодня всё чаще поднимаются игроками, регуляторами и издателями, и Anthem стал одним из самых показательных примеров.

Инициатива Stop Killing Games добивается законодательных изменений в ЕС, которые обяжут издателей заранее продумывать «жизнь после смерти» для онлайн-игр. В индустрии уже есть положительные примеры: некоторые проекты получали офлайн-режимы или инструменты для создания частных серверов. Однако Anthem, несмотря на слухи о наличии локальных серверов на этапе разработки, так и не получил подобного шанса.

При этом глава GOG опасается, что чрезмерное регулирование может привести к обратному эффекту. Если издателей обяжут десятилетиями поддерживать инфраструктуру или закладывать дополнительные расходы на будущее отключение серверов, компании могут начать избегать рискованных и нестандартных проектов. В результате, по его мнению, игроки рискуют получить меньше смелых и интересных игр.

Голембевски подчёркивает, что у него нет готового универсального решения, которое подошло бы для всех live-service проектов. Тем не менее он считает важным сам факт начала этого разговора, поскольку судьба Anthem показала, насколько болезненной может быть потеря игр, в которые были вложены годы работы разработчиков и деньги игроков.

Комментарии:  9
ant 36436
"Вы имеете право решать, когда издатель может отключить игровые серверы" - заявляет кампания Stop Killing Games

А ещё мир во всём мире и что бы люди летали. Издатель не будет содержать сервера до смерти всех покупателей, это утопия. Особенно если это сервера древних косолей.

4
CheckDevNull
В своем обзоре разработки Anthem он рассказал, что игра содержала код, позволяющий использовать локальные серверы, которые работали в среде разработки за несколько месяцев до релиза. Это решение позволило бы игрокам проводить игровые сессии на своих собственных компьютерах, фактически сделав игру независимой от центральных серверов EA. К сожалению, от этой функции отказались, что, с сегодняшней точки зрения, SKG считает преднамеренным действием, направленным на ограничение долговечности продукта и контроля со стороны потребителей.

Че, им сложно локалку было оставить ? Или это тоже утопия ?

2
ant 36436 CheckDevNull

А когда часть игры обрабатывается на сервере какая ещё локалка?

CheckDevNull ant 36436
А когда часть игры обрабатывается на сервере какая ещё локалка ?

- Локальный Сервер.

Антон Патриарх Логвинов

Если инициатива SKG касается именно онлайн игрушек, а не синглов привязанных к всяким онлайн лончерам без которых в уже установленную на компе игрушку без подключения к сети не поиграть (как у гoвно-юбиков например), то это бред сивой кобылы. Я думал речь изначально шла про синглы и доступ к ним в любой момент.

1
bysaturn

Речь шла про любые игры.

1
kotasha

Ед способ эта не покупать такие игры, ед что если как с крю они обещают выпустить оффлайн патч, то тогда уже можно рискнуть и у купить игру.