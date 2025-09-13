Марк Дарра: EA еще до релиза Anthem понимала, что игра будет провалом, ожидая от неё лишь 70 баллов на Metacritic

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра продолжает делиться подробностями провала Anthem.
Он подтвердил, что ещё за несколько месяцев до релиза игры в 2019 году внутри студии понимали: игра не соответствует стандартам качества, установленным предыдущими проектами вроде Mass Effect и Dragon Age.
Руководство Electronic Arts, осознавая масштабы проблемы разработки, снизило планку ожиданий до 70 баллов на Metacritic - беспрецедентно низкий показатель для студии, привыкшей к оценкам выше 90. Однако даже этой скромной цели достичь не удалось: игра вышла в сыром состоянии и получила лишь 59 баллов, что окончательно подтвердило провал проекта.
Признание Дарры раскрывает глубину кризиса внутри BioWare в тот период и объясняет последующее прекращение поддержки Anthem.
70 баллов...провал...до чего докатились. 70 достойны крепкие середняки. А провал на основе оценки это маразм.
Для студии, которая выпускала игры на 90+ (ME2 и вовсе получил 96 баллов) - 70 баллов это провал.
Щас бы тока метакритиков чемоданных слушать.
выпускала в 2009 году последний раз
Больше обещаний, которые будут нарушаться давайте.
Больше врите в трейлерах.
Больше презентаций, после которых режете всё. От графики до геймплейных элементов.
Контора клованов.
70 баллов это не провал, это крепкий середнячок
Ждем следующего откровения, что вода мокрая, а поддержка игры прекращается когда она не приносит денег.
Ждали Helldivers, а получилось что получилось в итоге!
после DA: Veilguard, Anthem кажется топ игрой...
Ой не надо, нифига они не знали , а то получается они осознанно несколько игр подряд с гов**й делали , по ним видно что они до сих пор не вдупляют что же их предшественники такого делали что получалась годнота