Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
6 651 оценка

Марк Дарра: EA еще до релиза Anthem понимала, что игра будет провалом, ожидая от неё лишь 70 баллов на Metacritic

AceTheKing AceTheKing

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра продолжает делиться подробностями провала Anthem.

Как полёты погубили Anthem: признание бывшего продюсера BioWare

Он подтвердил, что ещё за несколько месяцев до релиза игры в 2019 году внутри студии понимали: игра не соответствует стандартам качества, установленным предыдущими проектами вроде Mass Effect и Dragon Age.

Руководство Electronic Arts, осознавая масштабы проблемы разработки, снизило планку ожиданий до 70 баллов на Metacritic - беспрецедентно низкий показатель для студии, привыкшей к оценкам выше 90. Однако даже этой скромной цели достичь не удалось: игра вышла в сыром состоянии и получила лишь 59 баллов, что окончательно подтвердило провал проекта.

Признание Дарры раскрывает глубину кризиса внутри BioWare в тот период и объясняет последующее прекращение поддержки Anthem.

Комментарии:  12
ZackSnyder

70 баллов...провал...до чего докатились. 70 достойны крепкие середняки. А провал на основе оценки это маразм.

AceTheKing

Для студии, которая выпускала игры на 90+ (ME2 и вовсе получил 96 баллов) - 70 баллов это провал.

Barred

Щас бы тока метакритиков чемоданных слушать.

InkubatorKlef AceTheKing

выпускала в 2009 году последний раз

Anjy

Больше обещаний, которые будут нарушаться давайте.
Больше врите в трейлерах.
Больше презентаций, после которых режете всё. От графики до геймплейных элементов.
Контора клованов.

Hevin

70 баллов это не провал, это крепкий середнячок

Gridon

Ждем следующего откровения, что вода мокрая, а поддержка игры прекращается когда она не приносит денег.

jkneomaster

Ждали Helldivers, а получилось что получилось в итоге!

White Dope

после DA: Veilguard, Anthem кажется топ игрой...

vertehwost

Ой не надо, нифига они не знали , а то получается они осознанно несколько игр подряд с гов**й делали , по ним видно что они до сих пор не вдупляют что же их предшественники такого делали что получалась годнота