Марк Дарра: EA еще до релиза Anthem понимала, что игра будет провалом, ожидая от неё лишь 70 баллов на Metacritic

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра продолжает делиться подробностями провала Anthem.

Он подтвердил, что ещё за несколько месяцев до релиза игры в 2019 году внутри студии понимали: игра не соответствует стандартам качества, установленным предыдущими проектами вроде Mass Effect и Dragon Age.

Руководство Electronic Arts, осознавая масштабы проблемы разработки, снизило планку ожиданий до 70 баллов на Metacritic - беспрецедентно низкий показатель для студии, привыкшей к оценкам выше 90. Однако даже этой скромной цели достичь не удалось: игра вышла в сыром состоянии и получила лишь 59 баллов, что окончательно подтвердило провал проекта.

Признание Дарры раскрывает глубину кризиса внутри BioWare в тот период и объясняет последующее прекращение поддержки Anthem.