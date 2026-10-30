Петиция за возвращение Anthem неожиданно собрала больше подписей, чем кампания за спасение Dragon Age

На фоне активности поклонников Mass Effect и Dragon Age, выступающих против закрытия BioWare, неожиданно напомнили о себе и фанаты Anthem. Новая петиция с призывом вернуть игру уже собрала больше подписей, чем инициатива по спасению Dragon Age.

На момент публикации обращение «Save Mass Effect and Dragon Age — EA, Let BioWare's Legacy Live On!» набрало 3433 подписи. У петиции «Bring Back Anthem! Give this game a second chance» их оказалось 4424. Это не первая попытка поклонников добиться возвращения проекта, но теперь она получила дополнительное внимание на фоне кампаний за сохранение других известных серий BioWare.

Автор петиции Big BusterSword обращается к Electronic Arts с просьбой дать Anthem второй шанс. По его словам, несмотря на неудачный запуск, игра предлагала уникальные механики полёта, сражения в джавелинах, красивый мир и кооперативный режим. Некоторые игроки до сих пор хотят вернуться в этот мир, поэтому автор призывает рассмотреть несколько вариантов возрождения проекта: восстановление официальных серверов, выпуск автономной версии или создание решения с поддержкой сообщества.

Организатор подчёркивает, что цель инициативы — не отрицать недостатки Anthem, а сохранить её потенциал и не допустить исчезновения игры. Подписавшиеся также готовы самостоятельно участвовать в её доработке. Первоначальная цель кампании составляла 1000 подписей, однако она уже значительно превышена.

В происходящем есть определённая ирония. Именно Anthem стала одним из ключевых факторов проблем BioWare: разработка игры отвлекла опытных сотрудников от Mass Effect, а Dragon Age 4 пришлось перезапустить и превратить в проект с элементами игры-сервиса. Это в итоге привело к сложному производственному процессу, результатом которого стала Dragon Age: The Veilguard.

Тем не менее автор материала отмечает, что неудачный запуск не должен становиться причиной полного исчезновения игры. Anthem остаётся частью игровой истории, а её сохранение важно в том числе для тех, кто когда-то приобрёл проект. Получается любопытная ситуация: кампания за сохранение Mass Effect и Dragon Age помогла привлечь внимание к игре, которую многие считают одной из причин упадка BioWare.