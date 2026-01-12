ЧАТ ИГРЫ
Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
5.9 665 оценок

Последний вылет: сообщество Anthem попрощалось с игрой перед отключением серверов

butcher69 butcher69

12 января 2026 года серверы Anthem были окончательно отключены, поставив точку в истории амбициозного проекта BioWare и Electronic Arts. Несмотря на противоречивый релиз, игре удалось сохранить преданное сообщество, и в последние часы перед закрытием игроки массово вернулись в мир Вольных наёмников, чтобы попрощаться.

Как отмечает PC Gamer, Anthem нельзя было назвать ни полноценным хитом, ни откровенным провалом. Проект страдал от кризиса идентичности, пытаясь совместить сервисную модель с сюжетным одиночным опытом. Пострелизные обновления исправили ряд проблем, но не смогли переломить судьбу игры. Зато они помогли сформировать небольшое, но сплочённое комьюнити.

В финальный день «Ангар» Форт-Тарсиса оказался заполнен: игроки общались эмоциями, стримеры запускали последние миссии, а в сабреддите Anthem публиковали прощальные скриншоты и воспоминания. Символом этих часов стал девиз игры — «Сильны поодиночке, ещё сильнее — вместе».

Alexey Revan

Игра была с потенциалом. Но заранее похоронена. Очень жаль. Мне нравилось с друзьями там зависать.

MrGamerDad

Почему не сделать оффлайн режим?

Legend_of_the_Hero

Может позже энтузиасты и сделают как для The Crew. А может и нет.

BDmitriy Legend_of_the_Hero

Фанбаза слишком мала. Вряд ли. У Crew всё-таки поболее будет

TIuBo3aBpuK

О нет, только не лутер-шутер 😭

VenomTRat

Буду надеяться на офлайн мод, игра была шикарной, провел в ней десятки часов. Все еще лучшие полеты жч в индустрии

Blenderr100

Успел пройти на всех платформах.

H-DS

Печально.

AlexFoRestor
сообщество Anthem

И такое есть?

Kentarou

Полтора калек калоедов

potter790