Последний вылет: сообщество Anthem попрощалось с игрой перед отключением серверов

12 января 2026 года серверы Anthem были окончательно отключены, поставив точку в истории амбициозного проекта BioWare и Electronic Arts. Несмотря на противоречивый релиз, игре удалось сохранить преданное сообщество, и в последние часы перед закрытием игроки массово вернулись в мир Вольных наёмников, чтобы попрощаться.

Как отмечает PC Gamer, Anthem нельзя было назвать ни полноценным хитом, ни откровенным провалом. Проект страдал от кризиса идентичности, пытаясь совместить сервисную модель с сюжетным одиночным опытом. Пострелизные обновления исправили ряд проблем, но не смогли переломить судьбу игры. Зато они помогли сформировать небольшое, но сплочённое комьюнити.

В финальный день «Ангар» Форт-Тарсиса оказался заполнен: игроки общались эмоциями, стримеры запускали последние миссии, а в сабреддите Anthem публиковали прощальные скриншоты и воспоминания. Символом этих часов стал девиз игры — «Сильны поодиночке, ещё сильнее — вместе».