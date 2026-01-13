Провал Anthem навсегда ударил по BioWare и карьерам разработчиков, признался ветеран студии

С отключением серверов Anthem бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра откровенно подвёл итоги одного из самых болезненных проектов в истории студии. По его словам, неудача лутер-шутера нанесла долгосрочный урон не только репутации BioWare, но и карьерам и психическому здоровью многих разработчиков.
Дарра, работавший над Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 и Inquisition, признался, что до сих пор не уверен, удалось ли ему самому «вернуться» после Anthem. В новом видео, опубликованном в день закрытия игры, он заявил, что проект оставил «семена ущерба», последствия которых ощущаются в студии до сих пор.
По его словам, команда ещё до релиза понимала, что Anthem не дотянет до привычных для BioWare высоких оценок, но масштаб проблем оказался глубже. Дарра считает, что именно период разработки Anthem во многом повлиял на трудности, с которыми студия столкнулась в последующие годы.
После выхода Anthem BioWare выпустила лишь одну новую крупную игру — Dragon Age: The Veilguard, чьи продажи не оправдали ожиданий EA. Сейчас студия сосредоточена на следующей части Mass Effect, однако о проекте по-прежнему известно крайне мало.
- Мы выпустили провальную игру, как вернуть доверии аудитории?
- А давайте превратим их любимую серию в наполненную повесткой радужную дичь.
- Гениально!
Ну закрывайтесь насовсем
Вроде же биоварь, по мнению журналюздов, триумфально вернулись к корням с драгонгей фейлгард. Теперь всё отлично как и раньше. Ждем следующий шедевр от радужных.
искренне жаль эту игрушку. потанцевал был на 10 лет кайфового контента, прост не в то время, не в том месте
впрочем, от старых пивоваров уже тогда мало что оставалось, делали бомжи по квотам, так что все закономерно
Собственно, эффективные менеджеры ну тут ясен пень не причём. Во всём виноваты разработчики.
Разумеется. Игра выстрелила? Эффективный менеджер - герой! Всё предвидел и рассчитал.
Игра провалилась? Эффективный менеджер ни при чём, это криворукие кодеры/художники/руководство/кто угодно, но он всё ещё молодец!
Небольшое дополнение. За успех он себе выпишет премию, за провал уволит команду и выпишет себе премию за оптимизацию расходов.
А делали бы одиночную RPG, а не онлайн сервис, может и сегодня BioWare считались бы "богами" среди геймеров. Anthem имеет очень крутой мир и вообще ВСЁ, что требуется хорошей RPG в стиле масс эффекта. Но EA заставила делать онлайн сервис и этим всё погубили. Хотя в целом с BioWare ответственность тоже снимать нельзя. Они реально могли и должны были сделать лучше. Но не сдюжили. Точка.
Ну тут R.I.P BioWare ОКОНЧАТЕЛЬНО!
Неженки какие. А всего-то надо было не брать деньги Ларри Финка и его Чёрнокамня, не прогибаться под сумасшедшую повестку "для привлечения новой аудитории", и обращать внимание на отзывы тех, кто эти игры покупает и играет.
А они причём тут, если они принадлежат ЕА и это ЕА под чёрную дудку пляшет, а не биовар. Биовары тут самые настоящие жертвы. Пока ЕА к ним не лезла, всё было отлично.
Но первый раз эти дебилы к ним полезли во время Инквизиции с их высером "Мы хотим, чтобы это была онлайн игра, делайте. А? Не успеваете по дедлайну? Ну ладно, не делайте", из-за чего разрабы очень настрадались и многие переделывали туда-сюда. Но обсосы из ЕА не успокоились и уже на полном серьёзе начали "ДЕЛАЙТЕ ОНЛАЙН" из-за чего и "произошёл" Anthem.
если бы не гнилая еа нас ждала бы перезагрузка игры и все могло быть отлично
Так забавно читать подобное. сделали мусор рассчитанный лишь на донат и приправили все это сверх лживой пиар компанией. и теперь такие ой, наше психическое состояние, ой мы не можем отойти от этого.