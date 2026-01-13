Провал Anthem навсегда ударил по BioWare и карьерам разработчиков, признался ветеран студии

С отключением серверов Anthem бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра откровенно подвёл итоги одного из самых болезненных проектов в истории студии. По его словам, неудача лутер-шутера нанесла долгосрочный урон не только репутации BioWare, но и карьерам и психическому здоровью многих разработчиков.

Дарра, работавший над Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 и Inquisition, признался, что до сих пор не уверен, удалось ли ему самому «вернуться» после Anthem. В новом видео, опубликованном в день закрытия игры, он заявил, что проект оставил «семена ущерба», последствия которых ощущаются в студии до сих пор.

По его словам, команда ещё до релиза понимала, что Anthem не дотянет до привычных для BioWare высоких оценок, но масштаб проблем оказался глубже. Дарра считает, что именно период разработки Anthem во многом повлиял на трудности, с которыми студия столкнулась в последующие годы.

После выхода Anthem BioWare выпустила лишь одну новую крупную игру — Dragon Age: The Veilguard, чьи продажи не оправдали ожиданий EA. Сейчас студия сосредоточена на следующей части Mass Effect, однако о проекте по-прежнему известно крайне мало.