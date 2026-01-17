Ветеран Dragon Age объяснил, почему Anthem не был ошибкой для BioWare

Бывший исполнительный продюсер Dragon Age Марк Дарра, проработавший в BioWare более 20 лет, выступил в защиту Anthem — экшен-шутера в экзокостюмах, который стал одним из самых спорных проектов студии и в итоге был закрыт.

В недавнем интервью Дарра прокомментировал распространённую критику, согласно которой BioWare изначально не стоило браться за Anthem, поскольку студия ассоциируется прежде всего с одиночными RPG. По его словам, подобные аргументы игнорируют всю историю развития компании.

Дарра отметил, что BioWare на протяжении десятилетий постоянно менялась и осваивала новые жанры. В качестве примера он напомнил, что студия начинала с 2D-RPG, но затем выпустила Neverwinter Nights, позже переключилась на более тактические проекты, а затем и на экшен-ориентированную Mass Effect. По его мнению, если следовать логике критиков, все эти шаги тоже можно было бы считать «неправильными».

При этом Дарра признаёт, что Anthem стал слишком резким и масштабным экспериментом. Он считает, что проект действительно оказался чрезмерно амбициозным для студии, но подчёркивает, что в момент разработки это не было очевидно. По его словам, попытки развиваться и пробовать новое — естественная часть жизни любой крупной студии, даже если не все эксперименты оказываются успешными.

Отдельно Дарра коснулся темы ответственности за провал Anthem. Он отметил, что издателя EA часто делают главным виновником, и частично это оправдано, однако перекладывать всю вину исключительно на издателя, по его мнению, неверно — проблемы проекта были более комплексными.