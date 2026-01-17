ЧАТ ИГРЫ
Anthem 22.02.2019
Экшен, Ролевая, Научная фантастика
Ветеран Dragon Age объяснил, почему Anthem не был ошибкой для BioWare

IKarasik IKarasik

Бывший исполнительный продюсер Dragon Age Марк Дарра, проработавший в BioWare более 20 лет, выступил в защиту Anthem — экшен-шутера в экзокостюмах, который стал одним из самых спорных проектов студии и в итоге был закрыт.

В недавнем интервью Дарра прокомментировал распространённую критику, согласно которой BioWare изначально не стоило браться за Anthem, поскольку студия ассоциируется прежде всего с одиночными RPG. По его словам, подобные аргументы игнорируют всю историю развития компании.

Anthem мог получить "вторую жизнь": ветеран BioWare уверен, что Anthem Next был способен спасти игру

Дарра отметил, что BioWare на протяжении десятилетий постоянно менялась и осваивала новые жанры. В качестве примера он напомнил, что студия начинала с 2D-RPG, но затем выпустила Neverwinter Nights, позже переключилась на более тактические проекты, а затем и на экшен-ориентированную Mass Effect. По его мнению, если следовать логике критиков, все эти шаги тоже можно было бы считать «неправильными».

При этом Дарра признаёт, что Anthem стал слишком резким и масштабным экспериментом. Он считает, что проект действительно оказался чрезмерно амбициозным для студии, но подчёркивает, что в момент разработки это не было очевидно. По его словам, попытки развиваться и пробовать новое — естественная часть жизни любой крупной студии, даже если не все эксперименты оказываются успешными.

Anthem слишком поздно понял, что он лутер-шутер - BioWare ориентировалась на Diablo, а не на Destiny

Отдельно Дарра коснулся темы ответственности за провал Anthem. Он отметил, что издателя EA часто делают главным виновником, и частично это оправдано, однако перекладывать всю вину исключительно на издателя, по его мнению, неверно — проблемы проекта были более комплексными.

Milvago
студия начинала с 2D-RPG, но затем выпустила Neverwinter Nights, позже переключилась на более тактические проекты, а затем и на экшен-ориентированную Mass Effect. По его мнению, если следовать логике критиков, все эти шаги тоже можно было бы считать «неправильными»

Классное сравнение, вот только все упомянутые проекты были сюжетно ориентированными RPG

9
HoganHog

Я занят и вам советую...

1
QuerulousLytton

Ну да, переход от создания одиночных сюжетных экшенов к сервисной ммо-рпг очень естественный.

GoliafJx
Он считает, что проект действительно оказался чрезмерно амбициозным для студии, но подчёркивает, что в момент разработки это не было очевидно.

Вот только Шрайеру разработчики говорили, что они не понимали что делают, всё переделывали с нуля, главные разработчики уходили, а механику полётов они прикрутили чтобы руководству понравилось.

CostlyMaelor

эх, так и не поиграл. То компа не было, то поддержки игры из-за чего она выпала из поля зрения

HoganHog

Обращение к PG Может уже наймёте кого-то, кто кодит новости будет в первых рядах, а не хрен знает когда тому назад. Ну реально, узнаёшь про то или иное...Вот оно, а, так уже в попе давно эта новость. Конкретизирую..Новость появилась, так бл.сука и должна быть в первых рядах.

kotasha

Ошибка для игроков которые её купили за фулл прайс 60$, такие игры должны быть условно бесплатными а то получается купи игру ещё и донать.

goodneighbor

Одно интервью выдоено на 10 разных новостей... Пегач, никогда не меняйся!

kowalli

перевожу на русский язык - "мы могли бы и дальше лутать зпшку, пока делали Anthem Next ещё 3-5лет."