"Вы имеете право решать, когда издатель может отключить игровые серверы" - заявляет кампания Stop Killing Games

Окончательное отключение серверов Anthem в январе 2026 года стало ещё одним символом проблемы, с которой инициатива Stop Killing Games борется уже много лет.

Несмотря на недостатки, у игры BioWare была преданная фанатская база, которая в одночасье осталась ни с чем — игра, за которую они заплатили, стала совершенно неиграбельной. Активисты Stop Killing Games подчёркивают, что не компания, а вы, как покупатель, должны иметь право решать, когда закончить своё приключение с игрой. Если вы вложили деньги в продукт, вам должен быть гарантирован доступ к нему, даже когда издатель перестанет получать прибыль.

Недавние слова ветерана индустрии Марка Дарры подлили масла в огонь. В своем обзоре разработки Anthem он рассказал, что игра содержала код, позволяющий использовать локальные серверы, которые работали в среде разработки за несколько месяцев до релиза. Это решение позволило бы игрокам проводить игровые сессии на своих собственных компьютерах, фактически сделав игру независимой от центральных серверов EA. К сожалению, от этой функции отказались, что, с сегодняшней точки зрения, SKG считает преднамеренным действием, направленным на ограничение долговечности продукта и контроля со стороны потребителей.

Аргумент инициативы прост и затрагивает сами основы цифровой собственности:

То, что для одного человека мусор, для другого может быть сокровищем.

Тот факт, что Anthem не оправдала корпоративных ожиданий, не должен означать, что те, кто до сих пор наслаждается игрой, теряют на неё свои права. По мнению Stop Killing Games, издатели обязаны с этической, а в будущем, возможно, и с юридической точки зрения, предоставлять игрокам инструменты для поддержания игры в рабочем состоянии (например, с помощью локальных серверов), вместо того, чтобы превращать её в бесполезные данные на диске.