"Вы имеете право решать, когда издатель может отключить игровые серверы" - заявляет кампания Stop Killing Games

Окончательное отключение серверов Anthem в январе 2026 года стало ещё одним символом проблемы, с которой инициатива Stop Killing Games борется уже много лет.
Несмотря на недостатки, у игры BioWare была преданная фанатская база, которая в одночасье осталась ни с чем — игра, за которую они заплатили, стала совершенно неиграбельной. Активисты Stop Killing Games подчёркивают, что не компания, а вы, как покупатель, должны иметь право решать, когда закончить своё приключение с игрой. Если вы вложили деньги в продукт, вам должен быть гарантирован доступ к нему, даже когда издатель перестанет получать прибыль.
Недавние слова ветерана индустрии Марка Дарры подлили масла в огонь. В своем обзоре разработки Anthem он рассказал, что игра содержала код, позволяющий использовать локальные серверы, которые работали в среде разработки за несколько месяцев до релиза. Это решение позволило бы игрокам проводить игровые сессии на своих собственных компьютерах, фактически сделав игру независимой от центральных серверов EA. К сожалению, от этой функции отказались, что, с сегодняшней точки зрения, SKG считает преднамеренным действием, направленным на ограничение долговечности продукта и контроля со стороны потребителей.
Аргумент инициативы прост и затрагивает сами основы цифровой собственности:
То, что для одного человека мусор, для другого может быть сокровищем.
Тот факт, что Anthem не оправдала корпоративных ожиданий, не должен означать, что те, кто до сих пор наслаждается игрой, теряют на неё свои права. По мнению Stop Killing Games, издатели обязаны с этической, а в будущем, возможно, и с юридической точки зрения, предоставлять игрокам инструменты для поддержания игры в рабочем состоянии (например, с помощью локальных серверов), вместо того, чтобы превращать её в бесполезные данные на диске.
Про какие права эти болезненные скулят? Они читали соглашение? Цифровые игрульки им дают на прокат, они не их собственность.
Как раз таки этот момент они и пытаются оспорить. Фактически, пока есть возможность давать доступ к игре, игра твоя ( стим в пример ), но вот онлайн...
Онлайн, если у игры умирает, то смысл её держать? Лучше сервера на другой проект перекинуть - всё логично. Тем более, если дурачьё покупает игру, зная, что её хайп уже прошёл давным-давно. Типа, люди купили BF5 по 300 рублей в Стиме и жалуются, что онлайна нет... ну, бл* - это же очевидно, что п*здец. Разработчики из Конторы EA допустим хотят последние остатки выжать, вот и всё. А те, кто на релизе играл, им вообще пофиг - они своё получили, наигрались и пошли в новую часть. Или другой онлайн проект типо КАЛА-ДУТИ.
Если в прокат, то пусть указывают гарантированный срок проката, чтоб потом ни у кого не было вопросов.
по большому счету геймер должен решать только тратить деньги в игры с онлайн функциями или нет. если геймеров не устраивают риски с "безвеременной" кончиной их игр то осоотвенно отказатся от употребления игр с онлайн функциями и всячески бойкотировать их.
современная игровая индустрия лаунчеров правда тоже не дает формально никаких гарантий и то когда игры станут недоступны только вопрос времени. но там покрайней мере формально проблему может решить пиратсво и это едисвенное где оно приемлемо по сути. спиратить игру котурую купил лет 40-50 назад и она большле не обсулуживается и ее не возможно получить на свое сохранное оборудование или его эмуляцию либо на новое и запустить игру на эмулятрое ПеКа фор виндовз.
Собственно, эта инициатива Хватит Убивать Игры (или, сокращённо, то, чем надо бить по лбу жадным издателям) - очень здравая штука даже несмотря на то, что, в сущности, сервера Антема не бог весть какая блажь, о которой будут грустить на самом деле три с половиной фаната-калеки этого недоразумения. Суть в том, что, если издатель вдруг решит прекратить поддержку своей игры, то пусть оставит возможность игрокам создавать локальные сервера.
А никто и не просит поддерживать онлайн, чертила. Просят предоставить оффлайн-режим или инструментарий для поддержки онлайна собственными силами. При этом хотят сделать это стандартом лишь для будущиз игр. У вас всех в башке хоть капля мозгов есть, или лезете чисто пукнуть бреда не по теме?
