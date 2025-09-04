Специально для фанатов Гоши Куценко - в Steam можно купить шутер "Антикиллер"

В Steam неожиданно появилась старая российская игра «Антикиллер» — издатель Strategy First перевыпустил шутер 2005 года от московской студии Qbik Interactive. Напоминаем, что «Антикиллер» делали по одноимённому фильму с Гошей Куценко. Идея была простая — взять популярное кино и сделать по нему игру. Получился шутер от третьего лица, где можно было играть за трёх персонажей: майора милиции Лиса, бандита Баркаса и анархиста Амбала.

Вот только критики тогда проект совсем не оценили. Татьяна Гарина из AG назвала игру «псевдоигрой» и поставила 17 баллов из 100. В «Игромании» дали 5 из 10, отметив плохой геймплей и устаревший движок. А рецензент из Gameplay вообще поставил 1 балл из 5, написав про графику «на уровне прошлого века» и геймплей, который «утомляет с первых минут».

Что касается релиза в Steam, то там ожидаемо всё тихо, у игры есть лишь пару отзывов (но при этом положительных) и небольшой пиковый онлайн — один человек. А просят за игру всего лишь 187 рублей.