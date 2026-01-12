Antivirus Survivors 2003 Professional отправит игроков сражаться с вирусами в стиле двухтысячных

В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница нового проекта под названием Antivirus Survivors 2003 Professional. Разработкой и изданием игры занимается студия Shaun Hammond Business Solutions Limited. Тайтл представляет собой автоматический шутер с элементами выживания, который визуально и стилистически подражает компьютерным интерфейсам начала двухтысячных годов.

Действие игры разворачивается внутри зараженного файлового браузера, где пользователям предстоит взять под управление курсор мыши и дать отпор волнам вирусов и рекламного спама. Арсенал главного героя состоит из ностальгических отсылок к эпохе Windows XP и более ранним системам. В качестве оружия используются такие элементы, как Pinball, Firewall и C: Drive. Разработчики обещают эстетику Y2K, адаптированную как для мониторов, так и для игры с контроллером.

Игровой процесс строится по правилам жанра survivor-like, где сессии длятся около тридцати минут. Игрокам необходимо перемещаться по папкам, избегать попадания в цифровые пустоты и собирать очки опыта. Прокачка персонажа осуществляется за счет выбора улучшений различной степени редкости, что позволяет создавать уникальные сборки для каждого забега. Главной задачей является выживание под натиском нарастающих сил противника и предотвращение появления синего экрана смерти.

Выход Antivirus Survivors 2003 Professional запланирован на первый квартал 2026 года. На текущий момент страница магазина указывает на отсутствие русской локализации, поддерживается только английский язык. Пользователи Steam уже могут добавить игру в список желаемого или запросить доступ к предварительному тестированию через специальную форму на сайте магазина.