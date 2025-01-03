Взрывной платформер Antonblast окупил затраты на разработку всего за месяц после релиза

Antonblast, платформер от Summitsphere, вдохновленный серией Wario Land, достиг впечатляющего успеха. По словам разработчика Тони Грейсона, игра полностью окупила расходы на разработку, маркетинг и производство менее чем за месяц после релиза.

Менее чем через месяц после запуска Antonblast окупила все расходы, связанные с разработкой, маркетингом и производством! Мы получаем прибыль. Похоже, что Summitsphere будет выпускать еще больше игр в течение долгого времени. Спасибо всем! — написал он в соцсетях.

По сюжету подрывник Антон отправляется в погоню за Сатаной, укравшим у героя его коллекцию духов.