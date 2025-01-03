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Antonblast 03.12.2024
Экшен, Адвенчура, Аркада, Инди, Платформер
4.9 7 оценок

Взрывной платформер Antonblast окупил затраты на разработку всего за месяц после релиза

butcher69
Новости

Antonblast, платформер от Summitsphere, вдохновленный серией Wario Land, достиг впечатляющего успеха. По словам разработчика Тони Грейсона, игра полностью окупила расходы на разработку, маркетинг и производство менее чем за месяц после релиза.

Менее чем через месяц после запуска Antonblast окупила все расходы, связанные с разработкой, маркетингом и производством! Мы получаем прибыль. Похоже, что Summitsphere будет выпускать еще больше игр в течение долгого времени. Спасибо всем! — написал он в соцсетях.

По сюжету подрывник Антон отправляется в погоню за Сатаной, укравшим у героя его коллекцию духов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
MORDORR

Трудно не окупить затраты когда они чуть больше ста баксов. ( немного утрировал, может там аж все 200 !!!)

3
Danny Lamb

Это иллюзия. Там только работы 2d артиста на пару месяцев. Не говоря уже о разработчиках

0
rtnrwv

710р за игру с бюджетом пачки лапши и газировки сделанной в пейнте, ещё бы не окупилась

2
WerGC

какая игра такие и затраты

2