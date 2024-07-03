2.5D ритм-экшен платформенная головоломка ANTRO выйдет в 2025 году для PS5, Xbox Series и ПК

2.5D ритм-экшен-головоломка-платформер ANTRO выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в 2025 году, объявили издатель Selecta Play и разработчик Gatera Studio.

«Захватывающее сочетание экшена, головоломок и платформера с городской музыкой делает игровой процесс по-настоящему захватывающим, поэтому для нас ANTRO была игрой, которую мы действительно хотели помочь вывести на рынок», — сказал глава игрового отдела Selecta Play Хави Пуэртас в пресс-релизе. «Работа с талантливой командой Gatera Studio стала отличным опытом, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями о выпуске ANTRO в ближайшие недели».

После Коллапса выжил только один процент человечества, и ему пришлось укрыться под землей. Под старым городом Барселоны находится ANTRO, грязная и темная дыра, разделенная на географические слои. Жители нижних уровней борются за выживание, работая на принудительных работах, в то время как те, кто находится на верхних уровнях, правят новым подземным миром.

Правительство ANTRO стало тоталитарной системой, передав власть корпорации, основанной на технологическом перепроизводстве и автоматизации секторов, известной как Ла Купулa. Свобода слова была подвергнута цензуре, искусство и музыка запрещены, и, похоже, в логове, в котором они живут, зарождается восстание.

Путешествуйте по самым отдаленным местам подземного мегаполиса ANTRO и присоединяйтесь к главному герою, Нитчу, в ходе миссии по доставке посылки таинственному, неизвестному получателю. Пока вы этим заняты, как насчет свержения тоталитарного правительства Ла Купулы? Играйте под городскую музыку в захватывающем приключении, полном экшена, головоломок и 2.5D-платформинга.

Исследуйте ANTRO под ритм хип-хопа, дрилла, R&B и электронной музыки и перемещайтесь по городу, преодолевая препятствия на своем пути, будь то решение головоломок или преодоление окружения с помощью паркура. Но будьте готовы бежать на полной скорости, так как в ANTRO много преследований, и вы, и сценарий будете двигаться синхронно с музыкой. Но помните: враг всегда подстерегает.