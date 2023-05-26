Четвертый пре-альфа тест Anvil Empires начнется на следующей неделе и будет посвящен строительству поселений ©

Разработчики из Siege Camp сообщили, что четвертый предварительный альфа-тест Anvil Empires начнется в следующий вторник 30 мая. Приглашения на пре-альфу будут открыты в течение следующих 48 часов в Steam. Игроки будут выбраны случайным образом из числа претендентов на участие в тестировании.

Прошлый тест был посвящен PvP, этот же будет меньшего масштаба и сосредоточен на строительстве поселений, и призвано дать игрокам возможность изучить геймплей строительства в короткие сроки, не отвлекаясь на PvP. Будет действовать модификатор Settlement Test, который значительно снизит урон, наносимый по вражеским поселениям. Этот модификатор предназначен только для тестирования и не станет частью игры в долгосрочной перспективе.

Время проведения:

Вторник, 30 мая, с 19:00 до 01:00 МСК Среда, 31 мая, с 19:00 до 01:00 МСК

Для получения дополнительной информации о том, чего ожидать от пре-альфа тестов в целом, читайте здесь.