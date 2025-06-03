ММО-стратегия на 1000 игроков Anvil Empires приглашает вас на стресс-тест

Steam Next Fest стартует только в следующий понедельник, но некоторые разработчики уже начали выпускать демоверсии, подготовленные к мероприятию. Одна из них - студия Siege Camp, которая только что выпустила демку Anvil Empires.
Демо весит 30,34 ГБ. Одна из целей теста - проверить, как серверы справляются с большой нагрузкой. Это очень важно, поскольку Anvil Empires - MMO-стратегия, в которой на одной карте могут играть до тысячи игроков. В демке будет только одна стычка, позволяющая принять участие в масштабной осаде.
Основные геймплейные механики напоминают серию Age of Empires. Игроки собирают ресурсы, развивают поселения, города и крепости, затем набирают армии и ведут войны. Однако все это происходит в большом виртуальном мире с 999 другими пользователями, где каждый выполняет свою роль играя за одного юнита.
Масштабность войн и их продолжительность сделают такие элементы, как создание линий снабжения и строительство лагерей перед сражениями, крайне важными.
На данный момент авторы не готовы назвать даже приблизительную дату выхода.
Что-то подобное видел про вторую мировую. Мне кажется уныло играть, представляю геймплей крестьяна как в аое, тупо на пашне стоять и пытаться свалить от вражеских всадников)
Игра от тех же разрабов но в другому сеттинге
стронхолд какойто
https://steamdb.info/app/1373970/
людей нет. да и старт через 7 дней
Не надо давать мне надежду
Выглядит как мечта любого геймера всех времён , слишком хорошо чтобы быть правдой.