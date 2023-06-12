Пятый дневник разработчиков Anvil Empires посвящен пилораме, мельнице с приводом, цистернам ©

Разработчики Siege Camp, создатели Foxhole, представили пятый дневник разработки ММО-стратегии в средневековом сеттинге Anvil Empires, который посвящен пилораме, мельнице с приводом и цистернам.

Пилорамы и станки с приводом

В последней пре-альфе будет добавлен новый способ обработки древесины, который будет более осязаемым и будет работать в рамках зон питания и мастерских, представленных в последнем тестировании. Срубив дерево, игроки будут переносить бревна в мастерскую в поселении, где будет установлено новое оборудование для их переработки в материалы для производства и строительства.

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Бревна должны быть помещены на лесопилку и распилены на готовые к производству материалы, такие как деревянные доски. Вначале это будет ручной процесс, когда игроки должны будут рубить бревна вручную с помощью топора. Каждый лесовоз может вмещать несколько бревен одновременно, что позволяет другому игроку доставлять их в небольшую очередь. Топоры более высокого качества (например, железные) будут рубить бревна более эффективно.



Если имеется энергетическая инфраструктура (например, водяное колесо), процесс рубки можно упростить. Над лесопилкой можно построить мощную лесопилку, которая будет медленно обрабатывать любое бревно в очереди. Хотя этот процесс будет медленнее, чем рубить бревна вручную с помощью топора, он даст пассивное производство и параллелизацию.

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Эта функция все еще требует некоторого вспомогательного контента, прежде чем она сможет полностью заменить старый метод доработки, но она будет включена в следующей пре-альфе для раннего экспериментального тестирования.

Цистерны

Вода со временем станет важнейшим ресурсом в Anvil Empires. Новым способом добычи воды станет водная инфраструктура, такая как акведуки и каналы. Цистерны станут новым сооружением, которое игроки смогут строить и подключать к сети каналов для снабжения водой своих поселений. Вода будет использоваться для различных целей, включая приготовление пищи и земледелие.

Если цистерна соединена с каналом, в котором есть вода, она будет медленно пополняться. Количество воды, оставшейся в цистерне, отражается на визуальном виде сооружения. Следует отметить, что колодцы останутся в игре как еще один источник воды, но их эффективность пока будет снижена, а их механика будет пересмотрена в будущем, когда водная инфраструктура и экономика будут пересмотрены в целом.

Семейные зоны (Family Areas)

Семейные зоны - это экспериментальная функция, которую планируется внедрить в следующую пре-альфу. Цель Anvil Empires - дать игрокам возможность самостоятельно управлять развитием своего поселения, но при этом поощрять их к совместному использованию и сотрудничеству со своим альянсом. Для достижения этого баланса потребуется много экспериментов и итераций, которые займут много времени в процессе разработки игры (даже в раннем доступе).

Семейные зоны позволят игрокам отделить область своего поселения, ограничив доступ к ней членов семьи. Игроки могут быть добавлены в качестве членов семьи через пользовательский интерфейс семейной зоны. В текущей минимальной реализации этой функции не хватает критически важной функциональности, но цель состоит в том, чтобы как можно скорее вывести концепцию на тестирование, чтобы начать собирать отзывы о том, что работает, а что нет. Ожидайте, что в ближайшем будущем эта функция будет доработана или удалена.

Водяной насос

Когда в пре-альфу Anvil Empires добавляются прототипы функций, арт часто предоставляется в виде "блока", что означает, что это временный ассет, который будет заменен на более отшлифованный арт после тестирования соответствующего геймплея. Водяной насос был одной из таких функций, арт-ассет которой был обновлен после первоначальной реализации.

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Водяной насос всасывает воду в акведук. Для создания обновленной модели было использовано множество реальных примеров из древней истории, например, этот подъемник, который использовался для подачи воды в акведук для орошения.