Шестой дневник разработчиков Anvil Empires посвящен прототип больших миров, разведению животных и ослам ©

Разработчики Siege Camp, создатели Foxhole, представили шестой дневник разработки ММО-стратегии в средневековом сеттинге Anvil Empires, который посвящен прототипу больших миров, разведению животных, ослам и не только.

Прототип больших миров



Несколько дневников разработки назад студия рассказывала о разрабатываемой технологии Большого Мира, позволяющего моделировать огромный онлайновый мир, распределенный по многим серверным инстансам R2. Пока эта технология находится в стадии активной разработки, авторы уже готовы выпустить первый прототип для пре-альфы, а это значит, что в следующем тесте будет представлена совершенно новая карта мира.

Площадь новой карты будет примерно в 8 раз больше площади тестовой карты, использовавшейся в предыдущих тестах. Моделирование и сетевое взаимодействие будут разделены на два экземпляра R2 с виртуальной границей, разделяющей эти два "региона". Чтобы почувствовать масштаб карты, разработчики отмечают, что в этом мире насчитывается около 100 000 деревьев, и со всеми ними игрок может взаимодействовать и рубить их. Хотя карта, использовавшаяся в предыдущих тестах, была временной, эта новая карта ляжет в основу реального мира игры. Новый макет карты можно увидеть ниже. И это лишь один небольшой участок возможного мира.

Поскольку это самый первый прототип технологии и карты, в ходе предстоящего пре-альфа-теста мир и окружение будут казаться гораздо более грубыми. Многие технические возможности, которые использовались ранее, не работают (например, вода) с большими мирами, поэтому пришлось перестраивать их с нуля. Ожидайте, что визуальных проблем, ошибок в ландшафте и проблем с новой картой будет гораздо больше, чем в предыдущих тестах. Хотя перемещение через виртуальную границу функционирует, оно является рудиментарным, и существует множество нестандартных ситуаций, которые еще не обработаны.

Хозяйство

Вводится новый вид деятельности по разведению животных, с помощью которого можно производить новых лошадей. Для разведения животных необходимо построить конюшню. Для начала процесса в конюшню необходимо поместить двух взрослых животных одного вида. Если регулярно обеспечивать животных кормом и водой, то через несколько игровых дней есть шанс получить жеребенка. Жеребят можно вырастить в конюшне до взрослого состояния, и тогда они станут продуктивной частью поселения.

Ослы

Наряду с селекцией вводится новое животное: Ослы. В настоящее время они имеют базовую функциональность и ведут себя так же, как лошади, но в будущем планируется, что они будут полезны для транспортировки и выполнения других работ, например, для получения энергии через мельницу для животных.

Мельница для животных



В настоящее время энергетическая инфраструктура может быть построена в виде акведуков и каналов. Мельницы для животных - это новый вид энергии, который требует труда ослов. Мельница может приводиться в движение двумя животными. Когда оба животных заняты, вырабатывается максимальное количество энергии. Если ослы недоступны, игроки могут сами приводить мельницу в движение вручную.

Домашние районы



При создании поселения "с нуля" у игроков-основателей есть определенный прогресс и чувство направления. Однако при присоединении к уже существующему поселению может быть гораздо более неясным, как продвигаться вперед или вносить свой вклад в развитие поселения. В настоящее время добавлены две новые экспериментальные функции, призванные дать таким игрокам больше возможностей и сосредоточиться на том, чтобы они могли закрепиться в деревне или городе.



Во-первых, "Домашние районы" позволяют отдельным игрокам или небольшим группам из двух-трех человек владеть небольшим участком земли в поселении, где они могут строить сооружения, парковать транспорт и хранить ресурсы. На этой территории игроки могут строить оборудование, например наковальни и пилы, или вести небольшое хозяйство. Это позволяет гражданам инвестировать в свою роль и производить материалы или оборудование. Затем эти ресурсы могут быть внесены в поселение с помощью новой местной биржи.

Местная биржа



Вторая экспериментальная функция - местный обмен, позволяющий игрокам честно и безопасно обмениваться предметами в своем поселении. Предметы теперь можно передавать в новый общий инвентарь, доступный в центре поселения в обмен на местные монеты. Получить такие предметы другие игроки могут, только потратив местные монеты. Это позволяет игрокам посвятить себя производству определенных предметов, а затем обменивать их на местном рынке на предметы, произведенные другими игроками.



Важно отметить, что "Домашние районы" и "Местная биржа" являются экспериментальными функциями, которые в будущем могут быть сильно переработаны, заменены или удалены. Эти две функции призваны улучшить опыт игроков, присоединяющихся к уже существующему городу, и могут быть не столь актуальны для основателей поселений.