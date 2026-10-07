Ape Escape может вернуться - над новой игрой якобы работает команда Sonic Mania

Sony может готовить возвращение Ape Escape — над новой игрой, по слухам, работает студия Evening Star, известная по Sonic Mania. Информацию сообщил журналист Джефф Герстманн, а источники VGC подтвердили, что разработка действительно может вестись.

По словам Герстманна, проект находится на ранней стадии и до релиза ещё далеко. Он впервые услышал о новой Ape Escape примерно год назад, а в феврале этого года расспрашивал представителей индустрии о проекте во время конференции DICE.

Изначально журналист не знал, какая именно студия занимается игрой. Позже ему сообщили, что разработкой занимается внешняя команда, а среди возможных вариантов называли Evening Star. Эта студия ранее создала Sonic Mania, а также выпустила платформер Penny’s Big Breakaway.

При этом информация пока остаётся слухом. Герстманн отметил, что его сведения не подтверждены большим количеством независимых источников. Sony также не ответила на запрос журналистов о возможном возвращении Ape Escape и использовании сторонних студий для возрождения старых франшиз.

Если проект действительно существует, он станет частью возможной стратегии Sony по возвращению давно заброшенных серий силами внешних разработчиков. Ранее уже появлялись слухи о новом Killzone, который также может быть создан не оригинальной командой Guerrilla Games.

Ape Escape не получала полноценной новой части уже больше 20 лет. Последней основной игрой серии стала Ape Escape 3, вышедшая на PlayStation 2 в 2005 году. В 2010 году для PlayStation 3 появилась PlayStation Move Ape Escape, однако новой номерной части после этого не было.