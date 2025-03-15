Анонсирован ALGS Open 2025: крупнейший турнир по Apex Legends на 160 команд

Apex Legends Global Series (ALGS) готовится к крупнейшему LAN-турниру в истории игры — ALGS Open 2025, который пройдет с 1 по 4 мая в Конференц-центре Эрнеста Н. Мориаля в Новом Орлеане, США. Это будет первый LAN-турнир года, который соберет 160 команд со всего мира, чтобы побороться за призовой фонд в размере $1 000 000.

Турнир автоматически пригласит 120 команд из Pro League, которые соревнуются в самых сильных региональных лигах ALGS. Еще 40 команд будут отобраны в рамках Предсезонных Квалификаций, которые завершатся 18 марта.

Организаторы обещают, что ALGS Open 2025 станет основным испытанием перед Midseason Playoffs, так как пять лучших команд этого турнира получат прямые слоты на этот престижный чемпионат. Кроме того, выступления команд на ALGS Open определят количество квот для каждого региона на Midseason Playoffs.

Приглашенные команды и формат отбора

Несмотря на то, что все участники турнира еще не определены, мы уже знаем команды Pro League, подтвердившие свое участие. Турнир соберет сильнейших представителей всех регионов, включая

Северную Америку (Americas): среди участников такие мощные команды, как Team Falcons, Virtus.pro, TSM, Cloud9, FURIA, Complexity, 100 Thieves и NRG.

Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA): Alliance, FaZe Clan, NIP, GoNext, Zero Tenacity, Cybercats и Orgless and Hungry.

APAC Север: Crazy Raccoon, Fnatic, Team Potato, Reignite, SBI Esports.

APAC Юг: VK Gaming, Dreamfire, Team Burger, LightningUnicorn, Frozen Cat.

Полный список команд будет объявлен после завершения Предсезонных Квалификаций.

Формат турнира и новые правила

Организаторы ALGS решили сделать турнир максимально конкурентоспособным. ALGS Open 2025 пройдет в формате Double Elimination Bracket, а финал будет проведен в формате Match-Point Finals. Это означает, что команда может выиграть чемпионат только после достижения определенного количества очков и победы в финальном матче.

В этом году игроки столкнутся с новшеством — запретом легенд. Это радикальное обновление разнообразит цели турнира и повысит значимость стратегической подготовки.

В первом матче серии все легенды будут доступны. После каждого матча самая популярная легенда будет запрещена для остальной части серии. Если вся категория легенд исчезает из-за запретов (например, все Скауты или Штурмовики), та, которая была запрещена первой, будет возвращена в игру.

Также пул карт турнира расширится, так как в него добавлена Broken Moon. Это изменит цели игры и позволит командам опробовать новые стратегии.

Расписание турнира

ALGS Open 2025 продлится четыре дня:

1 мая: Первый раунд Winners и Losers Bracket

2 мая: Продолжение матчей Winners и Lower Bracket

3 мая: Финалы Winners Bracket и последний шанс в Lower Bracket

4 мая: Гранд-финал в формате Match Point

Этот турнир станет главным событием первой половины сезона, и его победители получат не только денежные призы, но и ключевые слоты в Midseason Playoffs.