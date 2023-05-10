Apex Legends может взять пример с Fortnite, разработчики игры не исключают кроссоверы с популярными брендами ©

Бесплатная королевская битва Fortnite в свое время завоевала огромную популярность благодаря неожиданным кроссоверам с совершенно разными вселенными и брендами. Позднее эту идею взяли на вооружения многие другие разработчики, но Respawn Entertainment и её шутер Apex Legends держался до сегодняшнего дня, полагаясь исключительно на собственные ивенты. Теперь авторы игры не исключают проведения тематических кроссоверов.

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон в разговоре с инвесторами подтвердил, что для популярной Apex Legends нет никаких ограничений. Он подчеркнул, что компания и разработчики в Respawn стремятся развивать шутер в течение следующего десятилетия, поэтому они готовы ко всему. Уилсон не дал никаких конкретных подробностей насчет будущего Apex Legends, но очень четко намекнул, что в игре в итоге появятся кроссоверы с популярными брендами. Вероятно, о них расскажут уже сами разработчики к моменту выхода нового сезона в игре.

Напомним, вчера Apex Legends получила глобальное обновление. В шутере стартовал новый сезон, которые принес обновление карты, добавил еще одну легенду и переработал привычную рейтинговую систему.