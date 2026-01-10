Apex Legends пережила новую волну взломов, но проблема уже устранена - Respawn дала официальный комментарий

Сообщество Apex Legends вновь столкнулось с серьёзной проблемой безопасности: злоумышленники получили возможность удалённо перехватывать управление персонажами других игроков. В сети появились видеоролики, где хакеры опустошают инвентарь жертв и сбрасывают их с карты, превращая матчи в хаос. Respawn оперативно признала ситуацию «активным инцидентом безопасности» и начала расследование.

По словам разработчиков, уязвимость позволяла вмешиваться во ввод игрока, однако признаков установки вредоносного ПО или выполнения кода на стороне пользователя обнаружено не было. Студия подчеркнула, что проблема касается внутриигровой безопасности, а не системного уровня.

Спустя несколько часов Respawn обновила ситуацию и сообщила, что инцидент устранён при помощи сообщества: команда античита получила необходимые данные благодаря пользовательским отчётам. Разработчики поблагодарили игроков за терпение и напомнили, что борьба с читерами — это «бесконечная игра в кошки-мышки», где вклад комьюнити крайне важен.

Это уже не первый крупный инцидент за последние годы: ранее взломы затрагивали профессиональные аккаунты и даже соревновательные турниры. На фоне произошедшего часть фанатов вновь раскритиковала уровень защиты Apex Legends и призвала Respawn усилить работу над античитом, а не только над контентом и балансом.