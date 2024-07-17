Apex Legends получила более 25 тысяч отрицательных отзывов в Steam за последние семь дней

Чуть больше чем за неделю в Steam было написано более 25 тысяч отрицательных отзывов об игре Apex Legends, причем 83 % из них касаются новой системы монетизации.
Игроки Apex Legends пытаются оказать давление на Respawn и EA после того, как было объявлено о неоднозначных изменениях в системе боевого пропуска. Около десяти дней назад было объявлено, что в Apex Legends со следующего сезона будет введена новая система с двумя вливаниями контента в сезон, оба из которых будут платными, и что отныне для покупок будут использоваться только реальные деньги, а не Apex Coins.
Эта новость не понравилась фанатам Apex Legends, и игроки справедливо выразили свое недовольство, «убив» игру негативными отзывами в Steam.
Причин такого негатива со стороны игроков Apex Legends несколько. Прежде всего, как мы уже говорили, это повышение цены и изменения в системе боевого пропуска. Кроме того, у Respawn большие проблемы с читерами, и кажется, что у них нет решения для них. Читеров редко банят, и это портит впечатление игрокам, которые пытаются играть честно.
Кроме того, постоянно возникают проблемы с сервером: игроки часто теряют пакеты, сталкиваются с падениями игры, проблемами с регистрацией и входом в систему и т. д. Многие игроки покидают игру из-за этих проблем, а разработчики пока хранят молчание.
Будет интересно посмотреть, отступит ли Electronic Arts после такого отзыва игроков и откажется ли от внедрения новой системы. Пока что они ничего об этом не объявляли.
Последний раз негативные отзывы на Steam повлияли на ситуацию в этом году в случае с Helldivers 2, когда Sony отказалась от введения обязательного аккаунта PSN для игры на ПК после реакции игроков.
Что бы не читать долго статью.
Скопление игроков, оскорбились, что в их бесплатную игру, придётся платить реальные деньги за скинчики и другие плюшки, а их игровая валюта больше не подойдёт для халявной оплаты.
Поменялось это на игровой процесс или испортило ли игру ? Нет.
Вывод: Не кормите бесплатно бананами обезьян. Иначе они в край наглеют и после начинают кидать фекалиями когда им дают обычный рацион как всем.
Популярность такого метода обратной связи, как ревью-бомбинг, уже начинает немного подбешивать.
Докатываемся до того, что людям не нравится лецинзионное соглашение игры - и они пишут плохой отзыв. Оценивать качество игры по оценкам становится всё сложнее.