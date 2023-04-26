Apex Legends: трейлер к выходу нового сезона "Арсенал"

Respawn Entertainment опубликовали в социальных сетях трейлер в честь скорого запуска 17-го сезона. Вместе с трейлером разработчики приоткрыли занавес на часть обновлений, которые станут доступны игрокам с запуском сезона - 9 мая.
- Новая легенда "Баллистик": Из легенды-затворника в легендарного стрелка — Баллистик покажет, что старого пса не надо учить новым трюкам, он и так хорош.
- Обновленный край света: Время лечит все раны, но немного помощи при этом не помешает.
- Оружейное мастерство: Хотите доказать, что никто не владеет вашим любимым оружием лучше вас? Проходите испытания и получайте награды: докажите всем, что вы легенда, которой стоит завидовать — и опасаться.
- Улучшенное стрельбище: Чтобы достичь совершенств, надо практиковаться. Например, на недавно обновлённом и значительно расширенном стрельбище.
- Улучшения рейтингового режима: Рейтинговую игру ждут изменения. Каких высот вы сможете достичь?
- Боевой пропуск "Арсенала": Проходите ежедневные и еженедельные испытания и зарабатывайте награды, среди которых легендарные облики, переменные раскраски и многое другое!
Apex Legends — бесплатный геройский шутер, где легендарные персонажи сражаются за славу и богатства на дальних рубежах Фронтира. Играйте бесплатно на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через Origin и Steam.