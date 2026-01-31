Apex Legends уходит с Nintendo Switch: поддержку отключат в августе

Electronic Arts и Respawn Entertainment официально объявили о прекращении поддержки Apex Legends на Nintendo Switch. Версия для гибридной консоли перестанет работать 4 августа 2026 года, начиная с 30-го сезона. При этом игра продолжит развиваться на других платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК, а также Nintendo Switch 2.

До указанной даты владельцы Switch смогут играть без ограничений: участвовать в матчах, зарабатывать награды и пользоваться всеми режимами. Однако с 4 августа 2026 года покупка премиальной валюты Apex Coins на Nintendo Switch станет недоступной. Уже приобретённые монеты можно будет потратить вплоть до отключения серверов, а оставшийся баланс разрешат перенести на Nintendo Switch 2.

Все достижения, косметические предметы и внутриигровые покупки привязаны к учётной записи EA. Это означает, что прогресс будет полностью сохранён и автоматически перенесётся на Switch 2 — даже в том случае, если игрок купит новую консоль уже после прекращения поддержки старой версии. Разработчики также напомнили, что в некоторых регионах цифровую валюту требуется использовать в течение 180 дней с момента покупки.

Важно отметить, что объявленные изменения касаются исключительно оригинальной Nintendo Switch. Версия Apex Legends для Switch 2, выпущенная в августе 2025 года, продолжит получать обновления и поддержку наравне с другими актуальными платформами.