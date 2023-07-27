Apex Legends: В сети появилось описание способностей переработанного Ревенанта

Инсайдеры слили актуальный список способностей перерождённого РЕВ:РЕБ0РН Ревенанта.

Ликер Тордан Смэш, предсказавший масштабный реворк Ревенанта двумя сезонами ранее, опубликовал список способностей, которые, наиболее вероятно, получит переродившийся симулякр в следующем сезоне.

Пассивная способность: ВЗОР ТЕНИ

РЕВ:РЕБ0РН видит ауры жертв с <40 ХП в радиусе 30 метров. Как только РЕВ нанесёт урон жертве, подсвеченной с помощью пассивной способности, её аура станет видна для всей команды.

Тактическая способность: ТЕНЕВОЙ РЫВОК

РЕВ:РЕБ0РН перемещается в любую позицию на расстоянии 20 метров от текущей. После этого РЕВ может либо материализоваться в позиции, в которой уже находится, либо совершить второй рывок, не выходя из формы тени.

Ультимативная способность: ТОТЕМ ТЕНИ

РЕВ:РЕБ0РН устанавливает тотем, действие которого автоматически распространяется на всех союзников в радиусе 50 метров. Игроки в состоянии тени больше не получают вторую жизнь и респавн у тотема: вместо этого они восстанавливают себе 25 единиц ХП и щитов при каждом совершённом нокдауне и при каждом убийстве.