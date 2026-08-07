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Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 670 оценок

Apex Legends возглавил глобальный топ продаж Steam

Solstice Solstice
Новые облики сезона "Знамение"
Новые облики сезона "Знамение"

С 7 августа 2026 года Apex Legends возглавляет глобальный топ продаж Steam, только появившийся в магазине ПК Steam Machine расположен вторым, Counter-Strike 2 – третьим. Пиковый онлайн Apex в Steam последние дни превысил 290 тысяч человек.

Всплеск интереса совпал со стартом 30 сезона «Знамение» («Marked»). Высокоуровневый лут теперь урезают: на картах меньше фиолетового лута, золотые детали и ранцы убраны из дропа, а мифические и золотые контейнеры вовсе удалены. Появились «испорченные» детали высшего тира – одна на оружие, с сильным плюсом и минусом (например, переполненный магазин или ствол-наводчик). Энергетические патроны исчезли с карты: Volt, Devotion, L-STAR идут с самовосстанавливающимся запасом на несколько магазинов.

На карте «Край света» вернули Сортировочную фабрику и Штабеля, пересобрали Фрагмент, Восточную деревню и другие точки. Также разработчики усилили Loba и Rampart, ослабили Valkyrie, Axle и Seer, стабилизировали серверы.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
foxblue

она бесплатная

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