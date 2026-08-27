Apex Legends вылетает на RX 9070 XT с новым драйвером AMD Adrenalin 26.8.1 - временный откат не всегда помогает

Пользователи видеокарт Radeon RX 9070 XT сообщают о массовых сбоях в популярном королевском баттле Apex Legends после обновления драйверов до версии AMD Software: Adrenalin Edition 26.8.1. Проблема, по данным форумов и соцсетей, проявляется в виде вылетов при завершении компиляции шейдеров, а также сопровождается ошибками DXGI device-removed и device-hung, что указывает на потерю связи между драйвером и игровым движком.

Команда разработчиков Apex Legends подтвердила, что расследует инцидент, и на данный момент рекомендует пользователям временно откатиться к версии драйвера 26.7.1. Однако, как отмечают сами игроки, откат помогает не всегда — некоторые продолжают сталкиваться с вылетами даже после возврата к предыдущей стабильной версии. Это делает проблему сложнее, чем просто «дефект нового драйвера».

Наиболее вероятно, что речь идёт о комплексной проблеме совместимости между последним обновлением Apex Legends и графическим стеком AMD на архитектуре RDNA 4. RX 9070 XT — одна из ключевых современных видеокарт AMD, и подобные неполадки в крупном постоянно обновляемом проекте привлекают повышенное внимание. При этом окончательная причина пока не установлена: возможно, ошибка кроется как в драйвере, так и в самой игре.

Для тех, кто столкнулся с проблемой, есть несколько временных решений:

Чистая установка драйвера 26.7.1 с удалением предыдущей версии через DDU может помочь идентифицировать, связана ли нестабильность именно с версией 26.8.1 на конкретной системе.

26.7.1 с удалением предыдущей версии через DDU может помочь идентифицировать, связана ли нестабильность именно с версией 26.8.1 на конкретной системе. Отключение оверлеев (например, Discord, MSI Afterburner, RivaTuner) и утилит мониторинга — они могут создавать конфликты с DX12, усложняя диагностику.

(например, Discord, MSI Afterburner, RivaTuner) и утилит мониторинга — они могут создавать конфликты с DX12, усложняя диагностику. Ожидание официальных патчей — как AMD, так и EA могут выпустить исправления, и тогда рекомендованные временные решения изменятся.

Важно подчеркнуть: откат драйвера не гарантирует решения проблемы, и пользователям не стоит рассматривать его как универсальное исправление. Ситуация быстро меняется, и следить за обновлениями стоит в официальных каналах поддержки Apex Legends и AMD.

На данный момент факт сбоев подтверждён, но причинно-следственная связь с драйвером 26.8.1 окончательно не установлена. Рекомендуется временно воздержаться от обновления драйвера владельцам RX 9070 XT, которые активно играют в Apex Legends, и следить за новостями от разработчиков.