Apex Legends запускает сезон Cipher: Крипто идёт в атаку 3 ноября

Respawn Entertainment показала геймплей сезона Cipher для условно-бесплатного королевского шутера Apex Legends. Ролик демонстрирует переработку Крипто, парные Wingman и изменения рейтингового режима.
Обновлённый Крипто Rewired меняет роль легенды: вместо пассивного наблюдения через дрон он сможет активнее собирать разведданные прямо в бою.
Сезон также добавит возможность взять два пистолета Wingman одновременно и внесёт правки в рейтинговые матчи.
Cipher выйдет 3 ноября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC.