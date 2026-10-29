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Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 676 оценок

Apex Legends запускает сезон Cipher: Крипто идёт в атаку 3 ноября

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Respawn Entertainment показала геймплей сезона Cipher для условно-бесплатного королевского шутера Apex Legends. Ролик демонстрирует переработку Крипто, парные Wingman и изменения рейтингового режима.

Обновлённый Крипто Rewired меняет роль легенды: вместо пассивного наблюдения через дрон он сможет активнее собирать разведданные прямо в бою.

Сезон также добавит возможность взять два пистолета Wingman одновременно и внесёт правки в рейтинговые матчи.

Cipher выйдет 3 ноября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC.

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