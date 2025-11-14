ЧАТ ИГРЫ
Apex Legends запускает скоростное событие Supersonic с новой картой и оружием

butcher69 butcher69

Respawn представила геймплейный трейлер события Supersonic, которое пройдёт в Apex Legends с 18 ноября по 16 декабря 2025 года. Игроков ждёт множество скоростных нововведений и динамичных механик.

Главным элементом события станет обновлённая версия Olympus, переработанная под режим Wildcard. Карта наполнена зиплайнами и гравитационными пушками, позволяющими стремительно менять высоту и направление движения, полностью перестраивая привычные тактики.

В игру также добавят новое оружие — Bird of Prey («Хищная птица»), вдохновлённое Валькириями и способное выпускать мощный залп ракет по площади. Дополнят событие временные перки, уникальный лут и тематические скины для героев и вооружения.

Напомним, что недавно в Apex Legends стартовал 27 сезон, вернувший в игру несколько давно отсутствовавших легенд. Шутер доступен на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

