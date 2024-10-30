Apex Legends ждут серьёзные перемены, так как текущий сезон не оправдал финансовых ожиданий EA. Несмотря на старт 22-го сезона с новыми картами, режимами, улучшенным античитом и переработанным боевым пропуском, ожидания роста доходов от монетизации не оправдались, как отметил глава EA Эндрю Уилсон. В первой половине сезона премиум-пропуск был доступен бесплатно, что также повлияло на выручку.

Хотя доходы вернулись на прежний уровень, менеджеры снизили ожидания от проекта и приняли решение о серьёзных изменениях.

Вместо разработки сиквела EA намерена расширить контент сезонов и внедрить глубокие изменения в саму игру, чтобы удержать интерес игроков.