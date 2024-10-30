Apex Legends ждут серьёзные перемены, так как текущий сезон не оправдал финансовых ожиданий EA. Несмотря на старт 22-го сезона с новыми картами, режимами, улучшенным античитом и переработанным боевым пропуском, ожидания роста доходов от монетизации не оправдались, как отметил глава EA Эндрю Уилсон. В первой половине сезона премиум-пропуск был доступен бесплатно, что также повлияло на выручку.
Хотя доходы вернулись на прежний уровень, менеджеры снизили ожидания от проекта и приняли решение о серьёзных изменениях.
Вместо разработки сиквела EA намерена расширить контент сезонов и внедрить глубокие изменения в саму игру, чтобы удержать интерес игроков.
Кто играет скажите там все ещё возрождаешься после смерти автоматически ? А то мне не понравилось такое изменение , битвы накал потеряли
Это один из режимов. В классических все как обычно.
Будут изобретать новые способы отъема денег у игроков))
Надеюсь закроют апекс и начнут разработку третьего титанфола // Вадим Курбатов
Наивный васёк, арех заработал денег как 100 титанфолов вместе взятых и помноженных на 10, так что держи карман шире xD