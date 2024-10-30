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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 592 оценки

Apex Legends ждут серьёзные перемены, так как текущий сезон не оправдал финансовых ожиданий EA

butcher69
Новости

Apex Legends ждут серьёзные перемены, так как текущий сезон не оправдал финансовых ожиданий EA. Несмотря на старт 22-го сезона с новыми картами, режимами, улучшенным античитом и переработанным боевым пропуском, ожидания роста доходов от монетизации не оправдались, как отметил глава EA Эндрю Уилсон. В первой половине сезона премиум-пропуск был доступен бесплатно, что также повлияло на выручку.

Хотя доходы вернулись на прежний уровень, менеджеры снизили ожидания от проекта и приняли решение о серьёзных изменениях.

Вместо разработки сиквела EA намерена расширить контент сезонов и внедрить глубокие изменения в саму игру, чтобы удержать интерес игроков.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ильич Ильич

Кто играет скажите там все ещё возрождаешься после смерти автоматически ? А то мне не понравилось такое изменение , битвы накал потеряли

0
Никита Краснов

Это один из режимов. В классических все как обычно.

1
Feliskotta

Будут изобретать новые способы отъема денег у игроков))

0
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь закроют апекс и начнут разработку третьего титанфола // Вадим Курбатов

-1
Александр Дантес

Наивный васёк, арех заработал денег как 100 титанфолов вместе взятых и помноженных на 10, так что держи карман шире xD

3