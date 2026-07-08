"Что они сделали с Ребеккой?": Фанаты Cyberpunk разгромили коллаборацию Apex Legends и сравнили её с Wuthering Waves

Новая коллаборация Apex Legends с Cyberpunk: Edgerunners вызвала бурную дискуссию среди игроков. На Reddit пользователи начали массово сравнивать внешний вид персонажей в Apex Legends и Wuthering Waves, и многие пришли к выводу, что версия от Respawn Entertainment заметно уступает по качеству.

Главным объектом критики стала Ребекка. Игроки отмечают, что в Apex Legends она представлена не как отдельный персонаж, а как скин для Rampart, из-за чего, по мнению сообщества, потеряла узнаваемую внешность и харизму. В то же время в Wuthering Waves Люси и Ребекка получили уникальные модели и стали полноценными игровыми персонажами, что многие считают более уважительным отношением к оригинальному произведению.

При этом часть пользователей встала на защиту Respawn. Они отмечают, что сравнение не совсем корректно: в Apex Legends персонажи Cyberpunk — это лишь косметические облики для уже существующих легенд, тогда как Wuthering Waves изначально создавал кроссовер с полноценными новыми героями.

В ответ на аргументы о том, что в Apex Legends персонажи Cyberpunk представлены лишь в виде косметических обликов, многие пользователи заявляют, что это не оправдывает итоговый результат. По их мнению, разработчикам вовсе не стоило выпускать такие скины, если их нельзя было сделать достаточно похожими на оригинальных героев. В комментариях игроки называют некоторые образы «некрасивыми», «жуткими» и отмечают, что они скорее отталкивают, чем вызывают желание приобрести коллаборацию.

Не обошли стороной пользователи и Люси. Многие отметили, что её образ в Apex Legends также выглядит чудовищнее по сравнению с версией из Wuthering Waves. В комментариях пишут, что героиня потеряла часть своей узнаваемой внешности и фирменного стиля, а некоторые и вовсе назвали её «обычным скином без характера» и «чудовищем».

Напомним, событие Apex Legends × Cyberpunk: Edgerunners стартует 14 июля и принесёт тематические облики, переработанную карту E-District, новые модификации киберимплантов и другое контентное наполнение.