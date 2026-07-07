До встречи на Луне! Apex Legends готовит масштабную коллаборацию с аниме Cyberpunk: Edgerunners

Apex Legends готовится к одному из самых громких кроссоверов этого года. Официальные аккаунты шутера и популярного аниме Cyberpunk: Edgerunners в социальных сетях одновременно опубликовали загадочные тизер-изображения, явно намекающие на грядущее событие.

Опубликованные концепт-арты безошибочно отсылают к самой знаковой и драматичной сцене анимационного сериала — мечте о путешествии на Луну. Однако внимательные геймеры сразу заметили подвох. На изображениях, опубликованных в X (бывший Twitter), со спины показаны не Дэвид и Люси, а персонажи вселенной Apex. Судя по всему, эти образы принадлежат Легендам Спэрроу и Акселю, которые примерили на себя культовые куртки и нетраннерские костюмы героев из Найт-Сити.

Это значит, что уже ближайшем будущем в Apex Legends появится масштабный тематический контент, который, как минимум, будет включать в себя эксклюзивные скины для оперативников в стиле киберпанка. Полные детали кроссовера на момент написания статьи остаются в тайне, но вероятнее всего ивент будет связан с премьерой второго сезона.

Кстати, недавно мы как раз рассказывали про Cyberpunk: Edgerunners 2 и то, как авторы остались благодарны фанатам после закрытой премьеры первого эпизода аниме.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК и консолях. Старт же долгожданного продолжения Cyberpunk: Edgerunners 2 намечен на осень этого года.