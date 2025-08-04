Electronic Arts видит большой потенциал в адаптации Apex Legends в формате сериала или фильма

Издатель «очень мотивирован» расширить франшизу за пределы игр.
По словам президента EA Entertainment Лоры Миле, игроки «не знают всей предыстории персонажей и вселенной шутера, а ведь всё это может ожить благодаря линейным медиа и партнёрствам».
«Мы очень мотивированы сделать это, и сделать так, чтобы действительно уважать и поддерживать бренд и франшизу».
Миле также рассказала о планах EA по созданию экранизации The Sims, которая находится в разработке у продюсерской компании Марго Робби LuckyChap.
«С точки зрения технологий и инноваций, сегодня мы находимся в том моменте, когда можем совместно создавать контент, усиливать влияние друг друга и дарить поклонникам незабываемые впечатления».
В феврале стало известно, что для Apex Legends планируется выпустить большое обновление после релиза Battlefield 6, которой запланирован на 10 октября.
Сомнительно. Из более-менее удачных адаптаций видеоигр в формате кино/сериалов/аниме можно вспомнить разве что Аркейн, старый аниме-сериал по ДМЦ, да Фолаут. Все остальное, вроде Эджраннерсов, нового ДМЦ и недавнего аниме-сериала по Гилти Гир довольно посредственного качества. Думаю, в данном случае нужно смотреть, кому отдадут проект к реализации. Если нетфликсу, то пиши пропало.
Успех Аркейна на поприще мультипликации затмил им глаза. Поэтому не факт, что с Апексом у них так же всё сложится.