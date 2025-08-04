Electronic Arts видит большой потенциал в адаптации Apex Legends в формате сериала или фильма

Издатель «очень мотивирован» расширить франшизу за пределы игр.

По словам президента EA Entertainment Лоры Миле, игроки «не знают всей предыстории персонажей и вселенной шутера, а ведь всё это может ожить благодаря линейным медиа и партнёрствам».

«Мы очень мотивированы сделать это, и сделать так, чтобы действительно уважать и поддерживать бренд и франшизу».

Миле также рассказала о планах EA по созданию экранизации The Sims, которая находится в разработке у продюсерской компании Марго Робби LuckyChap.

«С точки зрения технологий и инноваций, сегодня мы находимся в том моменте, когда можем совместно создавать контент, усиливать влияние друг друга и дарить поклонникам незабываемые впечатления».

В феврале стало известно, что для Apex Legends планируется выпустить большое обновление после релиза Battlefield 6, которой запланирован на 10 октября.